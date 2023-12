Euroopa Komisjon andis heakskiidu Vene varadelt teenitud tulude kasutamisele

Samuti on komisjon lähipäevil tegemas otsust seoses Ungari õigusriigi probleemide menetlusega, millega vabastataks neile ette nähtud eurorahadest ligi 10 miljardit eurot.

Euroopa Komisjon on korduvalt kinnitanud, et see otsus ei ole seotud Euroopa Ülemkogu otsustega Ukraina suhtes, mida Ungari blokeerib. Kriitikute hinnangul on see aga Ungari peaministri Viktor Orbani väljapressimistaktika tulemus.

"Venemaa külmutatud varade koha pealt: need on Euroopa Liidu sanktsioonid, mille peavad liikmesriigid vastu võtma ühehäälselt. Kasutame siin sarnast praktikat nagu teiste sarnaste sanktsioonipakettide ettepanekutega. See tähendab, et ootame Ülemkogu arutelu ja heakskiitu ning siis selgitame neid avalikult. Tõlgin selle normaalsesse keelde - ma ei saa teile täna nende kohta rohkem öelda," ütles Euroopa Komisjoni asepresident Vera Jourova.

ERR-i Brüsseli korrespondent Joosep Värk ütles, et Vene külmutatud varadest rääkidest opereeris Politico teisipäeval kolme miljardi euro ümber. "Kuniks Euroopa Komisjon pole seda ettepanekut avaldanud või tutvustanud ei oska ka täpsemalt öelda," sõnas ta.

Küsimusele, kas Ungari sai, mis tahtis, ning kas Euroopa Liit üritab nüüd halva mängu juures head nägu säilitada, vastas Värk, et lühike vastus on jah, Ungari väljapressimistaktika on töötanud.

"Raske oleks uskuda ka seda, et Euroopa Komisjon Viktor Orbanile raha ei anna, aga siis reedel otsustab Viktor Orban ikkagi toetada Ukrainale raha andmist ja ka Ukraina liitumisläbirääkimiste alustamist Euroopa Liiduga," sõnas Värk.