Sõja 659. päev: Kiievis oli kuulda plahvatusi ja õhuhäiret

Mõttekoja ISW sõnul saavutasid Venemaa okupatsiooniväed piiratud edu Avdijivka lähedal. Venelaste rünnakus Odessa oblastile said kannatada inimesed. Vene siseministeerium kuulutas Ukraina luurejuhi tagaotsitavaks. Ühendriikides suurenesid võimalused Ukraina abi heakskiitmiseks.

Oluline 14. detsembril kell 22.45:

- USA vabariiklased läksid pühadepuhkusele Ukraina abis kokku leppimata;

- Ukraina õhukaitse tulistas alla 41 Vene drooni;

- Vene kaitseministeeriumi väitel ründasid Ukraina droonid Moskva oblastit;

- ISW: Venemaa okupatsiooniväed saavutasid piiratud edu Avdijivka lähedal;

- Venelaste rünnakus Odessa oblastile said kannatada inimesed;

- Vene siseministeerium kuulutas Ukraina luurejuhi tagaotsitavaks;

- Ühendriikides suurenesid võimalused Ukraina abi heakskiitmiseks.

USA vabariiklased läksid puhkusele Ukraina abis kokku leppimata

Ühendriikides läksid vabariiklastest seadusandjad pühadepuhkusele ilma, et oleks leppinud kokku president Joe Bideni taotletud täiendava rahastamise heakskiitmises, mis hõlmab ka abi Ukrainale, vahendas neljapäeval uudisteagentuur UNIAN.

"Täna ütles Venemaa president Vladimir Putin, et agressioon Ukrainas jätkub ja rahu saabub ainult siis, kui agressori eesmärgid on saavutatud. Me kõik teame, mida see tähendab," sõnas USA riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby.

"Loodan, et vabariiklased, kes on hoidnud mitu kuud Ukrainale kriitilist abi pantvangis, kuulsid teda selgelt. Selle asemel lähevad nad puhkusele, kui ukrainlased lähevad lahingusse," ütles Kirby pressikonverentsil.

AFP: Kiievis oli kuulda plahvatusi ja õhuhäiret

Kiievis kärgatas neljapäeval vähemalt kaks valju plahvatust ja oli kuulda õhuhäiret, mis ilmselt on seotud Vene vägede rünnakutega, ütlesid uudisteagentuuri AFP ajakirjanikud.

Plahvatused kaikusid varsti pärast Venemaa juhi Vladimir Putini aastalõpu pressikonverentsi, milles ta tõotas jätkata ligi kaks aastat kestnud pealetungi.

London: Vene õhudessantväelased kannavad Hersoni oblastis suuri kaotusi

Suurbritannia kaitseministeerium teatas oma viimases aruandes, et Venemaal hiljuti moodustatud õhudessantdiviis kandis Hersoni oblastis suuri kaotusi. Õhudessantväelased tegutsevad Krõnkõ küla lähedal, kus käivad ägedad lahingud. Briti analüütikute sõnul pole õhudessantväelastel piisavalt lahingukogemust. Mõned Vene sõjablogijad nõuavad Dnipro vägede ülema kindral Mihhail Teplinski tagasiastumist, vahendas The Kyiv Independent.

Stoltenberg: Putini agressioon ei pruugi piirduda Ukrainaga

On oht, et Vene president Vladimir Putin ei piirdu Ukrainaga, kui tal õnnestub seal võita, hoiatas NATO peasekretär Jens Stoltenberg neljapäeval.

"Kui Putin võidab Ukrainas, on tegelik oht, et tema agressioon ei lõpe seal. Meie toetus ei ole heategevus. See on investeering meie julgeolekusse. Ainus viis jõuda õiglase ja kestva lahenduseni on veenda president Putinit, et nad ei võida lahinguväljal. Ja ainus viis tagada, et president Putin taipab, et ta ei võida lahinguväljal on jätkata Ukraina toetamist," ütles Stoltenberg.

USA ja Euroopa Liidu abi Ukrainale on viimastel nädalatel sisepoliitilistel põhjustel vankuma löönud.

EL-i liidrid kogunesid neljapäeval Brüsselisse tippkohtumisele, mille teema on abi Ukrainale ja temaga liitumiskõneluste alustamine.

Ukraina õhukaitse tulistas alla 41 Vene drooni

Ukraina õhukaitse tulistas öösel vastu neljapäeva alla 41 Vene drooni Shahed-136. Kokku kasutas Venemaa rünnakus 42 drooni.

Valdav enamus droonidest sihtis Odessa oblastit. Venemaa lasi droonid välja Krimmist ja Lõuna-Venemaalt.

Samuti lasi Venemaa öösel välja kuus S-300 raketti Hersoni ja Mõkolajivi oblasti pihta.

Vene kaitseministeeriumi väitel ründasid Ukraina droonid Moskva oblastit

Vene kaitseministeeriumi väitel tulistati öösel vastu neljapäeva alla üheksa Ukraina drooni Moskva ja Kaluga oblasti õhuruumis.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin ütles, et üks droon tulistati alla Naro-Fominski linna kohal.

Moskva ja selle lähedal asuvate piirkondade elanikud kaebasid sotsiaalmeedias plahvatustele ja droonide rusude allakukkumisele.

ISW: Venemaa okupatsiooniväed saavutasid piiratud edu Avdijivka lähedal

Mõttekoja ISW andmetel liikusid Vene okupatsiooniväed mõnevõrra edasi Avdijivka linna lähistel.

13. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadritest selgub, et Vene väed liikusid mõnevõrra edasi Stepove külast kagus. Küla asub kolme kilomeetri kaugusel Avdijivkast.

Ukraina peastaabi teatel peatasid Ukraina üksused vähemalt 51 Vene rünnakut Avdijivka rindel.

Mitmed Vene sõjablogijad väitsid, et Vene vägedel õnnestus liikuda edasi Avdijivkast edelapoole jääval tööstusalal ning Avdijivka koksitehasest idas. Samas pole ISW-l võimalik neid väiteid kinnitada.

Putini väitel kukkus Ukraina vastupealetung läbi

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin väitis neljapäeval oma suurpressikonverentsil, et Ukraina vastupealetung on ebaõnnestunud ja nad ei suutnud murda läbi ka Dnepri vasakkaldale.

Venelaste rünnakus Odessa oblastile said kannatada inimesed

Vene okupatsiooniväed ründasid ööl vastu neljapäeva Odessa oblastit, kus said kannatada inimesed ja kahjustada hooned, vahendas uudisteagentuur UNIAN päästeteenistuse informatsiooni.

"On purustusi ja vigastatuid. Päästjad juba töötavad rünnakupaigas. Põlema süttis auto ja eluhoone," edastati teadaandes.

Samuti said kannatada veel 11 läheduses asuvat hoonet.

Esialgsetel andmetel sai sündmuskohal vigastada 11 inimest, kelle seas kolm last.

"Sündmuskohale on paigaldatud mobiilne soojuskeskus. Kannatanute ja ümbruskonna elanikega tegelevad kiirabi psühholoogid. Toidu ja soojade riiete kohaletoomist korraldab Punane Rist. Päästeteenistusest töötab sündmuskohal 30 inimest. Kaasatud on kaheks ühikut tehnikat," seisis teates.

Uudisteagentuur tõi välja, et Vene okupandid ründavad Odessa oblastit pidevalt droonide ja rakettidega. Samalaadsed rünnakud leidsid aset ka teisipäeval ja kolmapäeval.

Vene siseministeerium kuulutas Ukraina luurejuhi tagaotsitavaks

Venemaa siseministeeriumi andmebaasi lisati teade, milles seisab, et Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov on kuulutatud Venemaal tagaotsitavaks. Teates pole märgitud, mis süüdistustega seoses teda otsitakse taga.

Samas on teada, et Venemaa juurdluskomitee nimetas eelmisel aastal Ukraina poolt korraldatud plahvatust Kertši sillal "terrorirünnakuks". Venemaa kasutab silda sõjaväetehnika toimetamiseks oma territooriumilt Krimmi ja Lõuna-Ukrainasse.

Lisaks andis Vene kohus selle aasta aprillis välja korralduse vahistada Budanovi seoses silla plahvatuse kohtuasjaga.

Ühendriikides suurenesid võimalused Ukraina abi heakskiitmiseks

Pärast seda, kui president Joe Biden tegi ettepaneku muuta USA piiripoliitikat, on Ukrainale antava abi andmise kahepoolse kokkuleppe väljavaated paranenud, vahendas kolmapäeval meediaväljaande Bloomberg informatsiooni uudisteagentuur UNIAN.

"Vabariiklased kohtusid suletud uste taga, et kaaluda suulist ettepanekut, mis tuli pärast seda, kui sisejulgeolekuminister Alejandro Mayorkas kohtus teisipäeva õhtul peaaegu kaks tundi senaatoritega," kirjutas Bloomberg.

Vabariiklasest senaatori Thom Tillise sõnul annaks ettepanek Bidenile laiendatud volitusi migrantide väljasaatmiseks, kui teatud arv dokumentideta migrante ületab USA piiri.

Bloombergi andmetel vabariiklased teatasid siiski, et sellest ei piisa ja kõnelused jätkuvad.

Samal ajal märkis Ohio vabariiklane James David Vance, et pärast Valge Maja sekkumist said asjad veidi selgemaks. Lõplikku kokkulepet ilmselt siiski lähiajal ei saavutata.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1300 sõdurit ja 10 tanki

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 342 800 (võrdlus eelmise päevaga +1300);

- tankid 5692 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 10 616 (+22);

- suurtükisüsteemid 8088 (+12);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 920 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 605 (+0);

- lennukid 324 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6206 (+33);

- tiibraketid 1606 (+10);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 675 (+13);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1185 (+9).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.