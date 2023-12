Sõja 662. päev: ISW: Ukraina relvajõud üritavad edeneda Dnepri vasakkaldal

Oluline pühapäeval, 17. detsembril kell 22.20:

- Allikas: Zalužnõi kabinetist leiti pealtkuulamisseadmed;

- Briti ministeerium: Venemaa ilmselt hirmutab valijaid ja petab okupeeritud aladel valimistel;

- Ukraina maaväed jätkavad operatsioone Hersoni oblastis Dnepri vasakkaldal, teatas ISW;

- Ukraina ja Venemaa teatasid vastastikku droonirünnakute tõrjumisest;

- Meedia teatel ründas Ukraina droonidega Rostovi oblastis asuvat Vene sõjalennuvälja;

- Ukraina relvajõudude igapäevase ülevaate kohaselt kaotas Venemaa viimase ööpäevaga üle 1200 sõjaväelase ja üle 80 erineva sõjamasina;

Allikas: Zalužnõi kabinetist leiti pealtkuulamisseadmed

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja kindral Valeri Zalužnõi kabinetist leiti pealtkuulamisseadmed, teatas pühapäeval uudisteagentuur UNIAN.

Üks sõjaväeringkondade allikas kinnitas informatsiooni meediakanalile RBC Ukraina. Allika sõnul olid tuvastatud pealkuulamisseadmed valmistatud tundmatut tüüpi osadest, mis ei võimalda tuvastada, kes seadmed paigaldas.

"Need seadmed avastati täna kontorit tööks ette valmistades," selgitas väljaande vestluskaaslane.

Lisaks leiti väljaande Ukrainskaja Pravda andmetel kuulamisseadmeid ka Zalužnõi töötajate ametiruumidest.

Briti kaitseministeerium: Venemaa ilmselt hirmutab valijaid ja petab okupeeritud aladel valimistel

Venemaa tõenäoliselt kasutab okupeeritud aladel valimiste ajal valimispettust ning valijate hirmutamist, ütles Suurbritannia kaitseministeerium oma luureülevaates.

Moskva teatas hiljuti, et märtsis toimuvatel presidendivalimistel toimub hääletamine ka Ukrainas okupeeritud Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblastis.

"Venemaa administratsioon kasutab peaaegu kindlalt meetodeid, sealhulgas sisulist valimispettust ja valijate hirmutamist, et tagada Venemaa presidendi Vladimir Putini märkimisväärse ülekaaluga võit neis piirkondades," märkis ministeerium ja lisas, et need valimised ei ole ei vabad ega õiglased.

Brittide luureraport viitab, et valimised on Vene režiimile viis anda Ukraina territooriumi okupeerimisele legitiimsus.

Ukraina tegutseb Dnepri idakaldal

Hersoni linnast 30 kilomeetrit kirdes ja kahe kilomeetri kaugusel Dnepri jõest asuvas Krõnkis jätkuvad ISW ülevaate kohaselt rasked lahingud. ISW märkis, et Ukraina relvajõud teevad keerulises olukorras operatsioone Dnepri vasakkaldal.

Ukraina väed rajasid jõe idakaldale mitu sillapead osana operatsioonist, mille eesmärk oli tõrjuda Vene väed Dneprist nii palju kaugele, et nende suurtükid ei ulatuks enam tulistama jõe läänekaldal asuvaid Hersoni piirkondi.

ISW analüütikute sõnul kõrvaldab Vene kaugsuurtükiväe mahasurumine ohu läänekalda asustatud aladele ja võimaldab paljudel ukrainlastel tagasi pöörduda, kes põgenesid Hersoni oblasti läänekaldal Vene okupatsiooni eest.

Lisaks öeldakse ülevaates, et Venemaa suurtükitule vähendamine läänekaldal võimaldab Ukraina relvajõududel ka vabamalt tegutseda piki sideliini, paigutada Dnepri piirkonda olulisemad suurtükipatareid ja õhutõrjesüsteemid ning alustada ohutumalt tegevust üle Dnepri.

"Sillapea eesmärk on pakkuda julgeolekut üksustele jõeüleste operatsioonide jätkamiseks ning Vene suurtükiväe tagasitõmbumine Dneprist kaugemale loob Ukraina väejuhatuse jaoks ohutuma positsiooni tulevasteks operatsioonideks," öeldakse ülevaates.

Mõlemad pooled teatasid droonirünnakute tõrjumisest

Venemaa korraldas ööl vastu pühapäeva õhurünnaku Ukrainale, kasutades ballistilist raketti Iskander, tiibraketti ja ründedroone, teatasid Ukraina õhujõud pühapäeval.

Ukraina õhutõrjeüksused hävitasid 20 väljatulistatud ründedrooni ja lennukilt väljatulistatud tiibraketi X-59, teatasid õhujõud Telegrami sõnumirakenduses. Samas öeldi, et Iskander "ei jõudnud sihtmärgini", kuid üksikasju ei avaldanud.

Venemaa teatas 33 Ukraina drooni tõrjumisest

Venemaa kaitseministeeriumi väitel tulistas nende õhutõrje ööl vastu pühapäeva alla 33 Ukraina relvajõudude teele saadetud drooni.

Droonid lasti alla Venemaa Lipetski, Rostovi ja Volgogradi oblasti kohal.

Meedia teatel sattus Ukraina droonirünnaku alla Vene sõjalennuväli

Venemaa eri meediakanalite teatel oli lõppenud ööl toimunud Ukraina suure droonirünnaku sihtmärgiks Rostovi oblastis asuv sõjalennuväli, mida kasutavad Ukrainat ründavad Vene õhujõud.

Venemaa kaitseministeeriumi väitel tulistas nende õhutõrje Lipetski, Rostovi ja Volgogradi oblasti kohal ööl vastu pühapäeva alla 33 Ukraina relvajõudude teele saadetud drooni.

Väljaanne Ukrainska Pravda kirjutas aga pühapäeval viidates Telegram-kanalile Astra, Rostovi oblasti kubernerile ja võimutruule uudistekanalile TASS, et Ukraina droonirünnaku sihtmärgiks oli Morozovski sõjalennuväli, kus baseeruvad rindel kasutatavad lennukid.

Oblasti kuberneri sõnul hävitati enamus lennuvälja pihta suunatud droonidest.

Rünnaku tegelik tulemus on teadmata, kuna Vene võimud üldjuhul ei avalda selliste rünnakute tagajärgi.

Ukrainska Pravda toob aga esile, et Ukrainale lähedase Volgogradi lennuväli peatas pühapäeval ajutiselt töö.

Morozovski sõjalennuväljal paiknevad Venemaa 559. rindepommitajate polgu lennukid Su-24, Su-24M ja Su-34.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga üle 1200 sõduri

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 346 070 (võrdlus eelmise päevaga +1250);

- tankid 5739 (+19);

- jalaväe lahingumasinad 10 692 (+25);

- suurtükisüsteemid 8137 (+37);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 923 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 609 (+4);

- lennukid 324 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6278 (+40);

- tiibraketid 1610 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 766 (+56);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1194 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.