Moldova tunnistas peamisteks julgeolekuohtudeks Venemaa ja korruptsiooni

Strateegia vastuvõtmist tervitanud Moldova president Maia Sandu rõhutas, et uue strateegia vastuvõtmisega parlamendis astuti suur samm edasi riigi julgeoleku ja stabiilsuse tagamisel.

"See strateegia on vastus julgeolekuolukorra järsule muutusele meie regioonis. Dokumendis tuuakse välja peamised ohud ja pakutakse välja lahendusi nende tõhusaks tõrjumiseks," ütles president. "Täna on meil kaks peamist ohtu riigi julgeolekule: Venemaa Föderatsiooni agressiivne poliitika, seda meie riigi ja maailma vastu tervikuna, ning Moldovas juurdunud korruptsioon," lisas ta.

Sandu aktsiooni- ja solidaarsuspartei liikmetel on Moldova parlamendis enamus.

Strateegias keskendutakse sidemete tihendamisele Euroopa Liidu, naaberrigi Rumeenia, USA ja NATO-ga. Kuid strateegias rõhutatakse, et Moldova peab säilitama oma põhiseaduses sätestatud neutraalse staatuse ja erinevalt Ukrainast ei taotle riik NATO liikmesust.

Dokumendis öeldakse, et uus strateegia on "praeguses geopoliitilises kontekstis ülioluline, et piirata Moldova ees seisvaid riske".

"On selge, et Venemaa Föderatsioon ei loobu lähitulevikus oma vaenulikust tegevusest Moldova vastu," seisis dokumendis. "Seetõttu peame õppima elama pikaleveninud ja intensiivse hübriidsõja tingimustes."

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova mõistis dokumendi hukka, öeldes, et see on russofoobne ja kinnitas , et Moskva on alati austanud Moldova huve.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov pilkas aga Euroopa Liidu sel nädalal tehtud otsust alustada liitumisläbirääkimisi Ukraina ja Moldovaga, öeldes, et kumbki riik ei vasta bloki liikmelisuse kriteeriumidele.

Moldova välisministeeriumi pressisekretär Igor Zaharov ütles, et Peskovi kommentaarid viitavad selgelt sellele, et Moldova lahkub Moskva mõjusfäärist.

"Me liigume otsustavalt mööda Euroopa teed," ütles Zaharov Moldova raadiole. "See muudab Venemaa poliitilise klassi loomulikult õnnetuks või paneb isegi nördima, kuid oleme valinud selle tee ja palume välistel jõududel meie sisemistest otsustest eemale hoida."

Uue julgeolekustrateegia koostamise algatas Sandu ja see on arvestatud kuuele aastale.

Moldova senine riiklik julgeolekustrateegia võeti vastu 2011. aastal.