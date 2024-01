Minister: kool peab toimima ka õpetajate streigi ajal

"Koolipäev toimub. Lapse koolipäev toimub täpselt nii nagu ta peab toimuma. Koolipäev ära ei jää, mille tõttu puhkusele ärge sõitke, lennukipileteid ärge ostke. Koolipäev toimub," rõhutas Kallas kolmapäeval "Vikerhommikus".

Minister meenutas, et lapsel on seaduse järgi õigus ja kohustus 175 koolipäevale aastas. "Koolidirektor ja koolipidaja peab koolipäevad korraldama," lisas ta.

"Need õpetajad, kes ei streigi, need annavad tunde ja nende õpetajate, kes streigivad, tunnid on kooli ülesanne ära korraldada – kas on olemas asendustegevus või asendusinimene, kes need tunnid ära annab või antakse need tunnid mingil muul moel ära või lükatakse need mingile muule perioodile, tehakse nende tundide asemel midagi muud. Aga lapse koolipäev toimub, laps peab koolis süüa saama, koolimaja on lahti, laps tuleb hommikul kooli," kirjeldas Kallas oma vaadet, mis peaks toimuma alates 22. jaanuarist, kui haridustöötajate liit on lubanud õpetajate palganõudmise toetuseks streiki alustada.

Kallas rõhutas ka seda, et kooliõpe tähendab, et õpilastele on tagatud juhendamine, olenemata sellest, kas õpe toimub vahetult koha peal või distantsilt. "Seadus ütleb väga selgelt, et lapse õpe peab toimuma juhendatult. Mitte nii, et keegi riputab üles matemaatika ülesanded ja ütleb, et tehke ära – ei see peab juhendatult toimuma! Lapse õigus haridusele ei saa olla riivatud streigiga. Tegelikult on koolipidaja, antud juhul siis kohaliku omavalitsuse ja riigi ülesanne lapse päev ära korraldada," rääkis minister.

Kallas ütles ka, et pole veel lootust kaotanud, et streik ära jääks, kuigi väga raske näha, kuidas oleks võimalik leida 46 miljonit eurot, mis kataks õpetajate palganõude. Minister ütles, et kohtub neljapäeval uuesti haridustöötajate ametiühingu esindajatega.

Intervjuus oli pikemalt juttu veel ka eestikeelsele haridusele üleminekust.