Milei andis käsu käpuli kukkunud Argentina majanduse ümberkorraldamiseks

Argentina majandus on suurtes raskustes ning inflatsioon küündib 160 protsendini, president Javier Milei lubas seetõttu rakendada šokimeetmeid hinnatõusu ohjeldamiseks ja kulutuste vähendamiseks. Majanduskasvu edendamise nimel otsustas Milei kolmapäeval tühistada suure hulga erinevaid määrusi ja reegleid.

"Eesmärk on alustada riigi ülesehitamise teed... ja hakata tühistama tohutut hulka määrusi, mis on pidurdanud ja takistanud majanduskasvu," ütles Milei presidendipaleest peetud kõnes, mille edastasid televisioon ja raadio.

Presidendi määrusega kaotatakse või muudetakse enam kui 300 reeglit. Need reeglid puudutavad Argentina üüriturgu, maaomandit, jaeturgu, eksporti. Milei tahab veel tugevdada konkurentsi lennundussektoris, farmaatsia- ja turismisektoris. Töötajate lahkumishüvitist kärbitakse ning uute töötajate katseaega pikendatakse, vahendas Financial Times.

Milei määrus muudab riigifirmade õiguslikku staatust ja see võimaldab neid nüüd erastada. Nende firmade hulka kuuluvad lennufirma, meediafirmad ja energiafirma YPF.

Ladina-Ameerika suuruselt kolmas majandus on aastakümneid kestnud võlgade ja halva rahandusliku juhtimise järel põlvili, kui inflatsioon ületab 160 protsenti aastas ning 40 protsenti argentiinlastest elab vaesuses.

Eelmisel kuul valitud ja 10 päeva tagasi ametisse astunud Milei on lubanud inflatsiooni ohjeldada, kuid ta hoiatas, et majanduslik šokiravi on ainus lahendus ning enne paranemist läheb olukord veel hullemaks.

Pärast tema kõnet kogunesid tuhanded inimesed kongressi lähedale tänavatele oma rahulolematust väljendama.