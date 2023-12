Euroopa riigid ei toetanud kokkulepet platvormitöö reguleerimiseks

Reedel ei toetanud riigid Euroopa Liidu nõukogu toimunud hääletusel platvormitöö direktiivi, mistõttu jätkuvad läbirääkimised Belgia eesistumise ajal tuleva aasta esimesel poolaastal.

12 liikmesriigi seas ei toetanud ettepanekut ka Eesti. Majandusminister Tiit Riisalo sõnul tahavad riigid paremini reguleerimist ja ka Eesti toetab suurt osa direktiivist, näiteks algoritmide läbipaistvuse põhimõtet, kuidas kujunevad töötasud ja millist infot platvorm töötaja kohta omab ning kuidas seda institutsioonidega jagab, need on ministri sõnul reguleeritud adekvaatselt.

"Kahjuks koosneb ta mitmetest osistest, üks tahab reguleerida seda, millal on tegemist klassikalise töölepingulise suhtega ja millisel juhul on need inimesed iseenda tööandjad," rääkis Riisalo.

Praegusel kujul välja pakutud sõnastus ei too selgust juurde, vaid teeb pildi segasemaks, ütles minister.

Direktiivi järgi tuleks töötajad määratleda digiplatvormi töötajatena, kui suhe platvormiga vastab vähemalt kahele viiest näitajast: rahasumma ülempiirid, järelevalve tööülesannete täitmise üle, kontroll ülesannete jaotamise v määramise üle, kontroll töötingimuste üle ja tööajavaliku piirangud ning töö korraldamise vabaduse piirangud ja eeskirjad välimuse või käitumise kohta.

Riisalo sõnul pole enamus neist põhjendamata, aga asi on kogumis. Tööõiguse juristidel on tekkinud palju küsimusi, kuidas peaks neid nõudmisi praktiliselt Eesti õiguses kohaldama. "Me tegelikult ei saa sellest aru."

Erisuste säilimiseks kahe mudeli vahel seda lõpuni reguleerida ei saa, ütles Riisalo. "Üks lihtne meetod on see, et vaadata kriteeriumite arvu järgi. Neid peaks olema rohkem, meie hinnangul vähemalt pooled nendest, et defineerida töölepingulist suhet," sõnas ta.

Mõned kriteeriumitest, nt suuniste andmine või korraldamine täpsemal sisustamisel täitub Riisalo sõnul automaatselt, andes näiteks platvormil ette info, kuhu minna ja kes on klient.

Minister nentis, et praegu on dünaamiline periood ühiskonnakorralduses, kus tekivad juurde uued töötamise vormid. "Elu ei ole päris selline nagu minu nooruspõlves võis ette kujutada," sõnas ta. "Selleks, et oleks võimalik töötada paindlikumalt, on platvormid hea meetod, aga direktiivi oht on see, et ta tegelikult takistab sellise platvormitöö tegemist üleüldse. See on see, mille vastu me oleme. Eesti positsioon on kindlasti tagada töö paindlikkus."

Riisalo sõnul ei tegele Eesti paindlikuma tööga vaid platvormitöö kontekstis, vaid näiteks ka muutuvtunnilepingu eksperimendis.