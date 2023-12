Eesti on valmis mobilisatsiooniealised mehed Ukrainale välja andma

Ukraina kaitseministeerium plaanib riiki tagasi kutsuda täiemahulise sõja alguses Ukrainast põgenenud sõjaväeealisi mehi, et neid lahingutes kurnatud sõduritega välja vahetada. Eesti on korduvalt soovinud Ukrainaga sõlmida kokkulepet, et siia põgenenud mehi välja anda.

Kuna Ukraina vastupealetung paistab olevat takerdunud, on president Volodõmõr Zelenski sõnul juurde vaja kuni 500 000 sõdurit. Seepärast otsitakse taga ka täiemahulise sõja puhkemisest alates teistesse riikidesse põgenenud ukrainlasi. Näiteks Saksamaa on teatanud, et nemad Ukrainat selles toetama ei hakka. Eesti annaks siinsed põgenikud aga hea meelega välja.

"Kui Ukrainal on seda vaja, siis Eesti saab selle inimese leidmise ja Ukrainale üleandmisega ka hakkama. Me suures pildis teame, kus need isikud asuvad, mida nad teevad. Väga paljud, suurem osa neist käib tööl, neil on elukoht Eestis olemas," ütles siseminister Lauri Läänemets (SDE).

Kuigi ühtegi ametlikku palvet pole Ukrainast saabunud, on siseministeerium ise korduvalt pöördunud nii Ukraina suursaadiku kui ka Ukraina siseministri poole, et vajadusel siinsetest põgenikest märku anda.

Lähipäevil teeb Läänemets ka kirjaliku ettepaneku sõlmida kahe riigi vahel kokkulepe. Praegu on välismaalaste kodumaale väljaandmine võimalik vaid siis, kui inimene on kriminaalkorras vastutusele võetud.

"Ma arvan, et Ukraina riigil ei ole ressurssi, et välismaal olevaid mobilisatsiooniealisi inimesi tagasi ajada. Mis on võib-olla üks argument, mis paneb neid inimesi, vähemalt osa neist, tagasi pöörduma, on see, et kui see sõda kunagi läbi saab, siis kindlasti vaadatakse ka seda, kes kus oli," kommenteeris Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Indrek Kannik.

Sõjanduseksperdi ja riigikogu liikme Igor Taro (Eesti 200) sõnul viitab seesugune inimeste tagaajamine, et Ukrainal on mobilisatsiooniga probleeme. Taro lisas, et on mõistmatu, miks üldse otsitakse taga riigist lahkunud inimesi.

"Ega Ukraina ei ole ju väike riik. Seal on ikkagi kümneid miljoneid elanikke ja valdav osa neist on Ukrainas. Valdav osa neist ei ole enam välismaal. See suur põgenikevool, mis mingil hetkel oli, on tagasi pöördunud. Ja igal juhul ka siis, kui neid põgenikke läks väljapoole, siis mehi nende seas oli ju äärmiselt vähe," ültes Taro.

Eestis on ajutist kaitset taotlenud üle 7000 mobilisatsiooniealise Ukraina mehe.