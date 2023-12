New York Times: Venemaa teeb lahinguväljal väikeseid edusamme

Venemaa on viimastel nädalatel Ukrainas idarindel tasapisi edasi liikunud, kirjutab ajaleht The New York Times. Ukraina teatas ka mitmest Vene rünnakust Ukraina eri piirkondadele.

Oluline laupäeval, 23. detsembril kell 16.05:

- NYT: Venemaa teeb lahinguväljal väikeseid edusamme;

- Okupeeritud Krimmis toimus võimas plahvatus;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastis kuut asulat;

- USA kaitse-eelarves on Ukrainale ette nähtud 300 miljonit dollarit;

- Õhutõrje lasi Odessa oblastis alla seitse Vene drooni;

- Venemaa rünnakutes Donetski oblastile hukkus üks, vigastada sai kuus inimest;

- Saksamaa saadab Ukrainasse laskemoona ja demineerimisvarustust;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1040 sõdurit;

- Briti luure: Ukraina ja Vene vägesid kiusavad rindel rotid ja hiired

NYT: Venemaa teeb lahinguväljal väikeseid edusamme

Venemaa sõjaväelased on teinud viimastel nädalatel Ida-Ukrainas rindejoonel väikeseid territoriaalseid edusamme, kirjutab The New York Times.

Venemaa hiljutine edasiliikumine Avdijivka lähistel, samuti Kupjanski, Bahmuti ja Marjinka juures näitavad, et Venemaa on tugevalt võtnud suures osas lahinguväljast initsiatiivi.

"Praegu on olukord eesliinil keeruline ja läheb järk-järgult halvemaks," ütles Ukraina parlamendi rahvusliku julgeoleku, kaitse ja luure komisjoni asejuht Jehor Tšernev intervjuus ajalehele. "USA laskemoonata hakkame me kaotama territooriumi, mille raske tööga suvel võitsime," lisas ta.

NYT kirjutab, et Venemaa liigub edasi Ukraina valitsuse jaoks kriitilisel ajal – poliitilised lahingud Washingtonis ja Euroopa Liidus on aeglustanud sõjaliste ja rahaliste abipakettide heakskiitmist, mis Ukraina sõnul on hädavajalikud oma kaitseliinide hoidmisel Venemaa vastu.

Ajaleht kirjutab, et Venemaa eelis on suurem inimressurss. "Ma ütleks, et nende rünnakute moto on: meil on rohkem inimesi kui teil laskemoona, padruneid, rakette ja suurtükke," ütles Avdijivka lähistel võitlev Ukraina rahvuskaardi liige ajalehele.

Okupeeritud Krimmis toimus võimas plahvatus

Raadio Vaba Euroopa teatel kuulsid kohalikud elanikud 23. detsembri kesköö paiku kohaliku aja järgi Põhja-Krimmis Armianski linnas valju plahvatust. Venemaa võimud pole neid teateid kommenteerinud, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa pommitas Sumõ oblastis kuut asulat

Venemaa pommitas viimase ööpäeva jooksul Sumõ oblastis kuut asulat.

Rünnakud olid suunatud Bilopillia, Esmani, Krasnopillia, Seredina-Buda, Mõropillia ja Družba küladele. Ohvritest või tsiviilinfrastruktuurile tekitatud kahjudest ei teatatud.

USA kaitse-eelarves on Ukrainale ette nähtud 300 miljonit dollarit

USA president Joe Biden kiitis heaks USA järgmise aasta eelarve, mis on 886 miljardit eurot. Ukraina abistamiseks on seal ette nähud vaid 300 miljonit dollarit, vahendas Ukrainska Pravda.

USA kaitse-eelarvesse kaasatud rahalised vahendid Ukraina toetamiseks on eraldi 111 miljardi USA dollari suurusest täiendava rahastamise seadusest, mis on kinni kongressis.

Õhutõrje lasi Odessa oblastis alla seitse Vene drooni

Õhutõrje lasi Odessa oblastis reede õhtul alla seitse Vene ründerooni, teatas Ukraina kaitseväe lõunapiirkonna esindaja.

Venemaa rünnakutes Donetski oblastile hukkus üks, vigastada sai kuus inimest

Venemaa rünnakutes Donetski oblasti mitmele asulale hukkus päeva jooksul üks tsiviilisik ja viga sai kuus inimest, teatas Donetski oblastiprokuratuur 22. detsembril.

Saksamaa saadab Ukrainasse laskemoona ja demineerimisvarustust

Viimane Saksamaa sõjalise abi saadetis Ukrainale sisaldab laskemoona Leopard tankide jaoks, kolme täiendavat Gepardi õhutõrjesüsteemi ja veel kahte miinitõrjetanki.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1040 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 352 390 (võrdlus eelmise päevaga +1040);

- tankid 5854 (+17);

- jalaväe lahingumasinad 10 871 (+28);

- suurtükisüsteemid 8286 (+36);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 932 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 611 (+0);

- lennukid 327 (+3);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6384 (+19);

- tiibraketid 1613 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 995 (+51);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1223 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Briti luure: Ukraina ja Vene vägesid kiusavad rindel rotid ja hiired

Ukraina sõja eesliinil kannatavad nii Ukraina kui ka Vene väed suure tõenäosusega vastiku probleemi käes, mida kujutavad endast rotid ja hiired, väidab Briti kaitseministeerium oma luureraportis.

Pehme sügis ja võitluste tõttu sööti jäänud põllud rindejoone lähedal on andnud närilistele ohtralt toitu ja suurendanud nende arvukust.

Ilmade külmenedes on rotid ja hiired otsinud peavarju sõidukites ja varjualustes. Kaableid närides ohustavad hiired-rotid ka turvalisust.

Lisaks kannatavad Vene väed kinnitamata teadete kohaselt sagenenud haigusjuhtude all, mis arvatakse samuti noist kahjureist tingitud olevat.