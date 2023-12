Elron paigaldab uuel aastal rongidesse 5G ruuterid

Elroni reisirongides on aastaid olnud probleem interneti- ja mobiilileviga, mis metsade ja soode vahel kipub kaduma. Kuigi Elron on 2024. aasta alguses välja vahetamas kõikide rongide ruuterid, oleks levi parandamiseks vaja rajada ka uusi mobiilimaste.

Rongi transpordivahendina kasutavale inimesele pole võõras see, et kogu rongisõidu teekond pole kaetud püsiva mobiili- ja internetiühendusega. Elroni juhatuse esimehe Lauri Betlemi sõnul on reisijate rahulolematus püsiühenduste puudumise pärast suur ja leviprobleemidele on lahendust otsitud aastaid. Uue aasta alguses on Elron omalt poolt alustamas kõikidele rongidele uute 5G ruuterite paigaldamist.

"Praegu on seal vana tehnoloogia, need ruuterid on kunagi paigaldatud 10 aastat tagasi, siis kui rongid Eestisse saabusid. Need uued ruuterid aitavad ainult seal, kus mobiililevi on seal n-ö seda andmeside kiirust tõsta, aga nad ei too seda andmesidet sinna, kus mobiililevi ei ole," selgitas Betlem.

Ehk siis mobiililevi ja sealt edasi ka internetiühenduse loomiseks lõikudele, kus mobiililevi praegu ei ole, tuleks Elroni hinnangul üle-eesti paigaldada ka 25 uut mobiilimasti.

"Kõige käegakatsutavam lahendus on see, et need mobiilimastid sinna paigaldatakse, et üks asi on mobiililevi ja Wifi kvaliteet rongis, aga teine mure on ka ju sellega, et kui seal kohas, kus mobiililevi ei ole, peaks juhtuma mis iganes õnnetus, siis on ju kogu suhtlus ka raskendatud, kui seal mobiiliga rääkida ei saa," rääkis Betlem.

Mobiilimaste Elron ei paigalda, seda tuleks teha mobiilioperaatoritel. Tele2 tehnoloogiadirektor Tanel Sarri ütles, et mobiilimastide rajamine on kallis ja ilma toetusmeetmeta operaatorid maste rajama ei tõtta.

"Me peame arvestama, et kuna 5G tuli Eestisse väikese hilinemisega, siis 5G ehitamine on hetkel täies hoos, mis tähendab seda, et katmata ei ole mitte ainult raudtee, vaid tegelikult veel osad Eestist ja operaatorid teevad hetkel sinna väga suuri investeeringuid ning selle tõttu ongi probleemseks kohaks osutunud see investeeringute leidmine raudtee-alale ja sellised alad oleks ideaalne katta meetmega, kui need tingimused oleksid sobvad kõigile osapooltele," rääkis Sarri.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi sideosakonna juhataja asetäitja Mart Laas rääkis, et Euroopa regionaalarengufondist on Eestile eraldatud transpordikoridoridele sidemastide toetuseks circa 18 miljonit eurot. Praegu töötatakse välja meedet, et olemasolevat raha oleks võimalik ka kasutada.

"Täna taotleda ei saa, aga meede on töös, et põhimõtteliselt hetkel suhtleme ja räägime läbi Euroopa Komisjoniga, kuna see eeldab riigiabi luba Euroopa Komisjonilt, et siis hetkel on meil arutelud selles faasis, et katsume loa kätte saada, saame teada, millistel tingimustel lubatakse seda anda ja siis saab seda meedet edasi arendada," lausus Laas.

Laas lisab, et meetmest saab raha taotlema hakata ehk järgmise aasta teises pooles.

Betlemi sõnul on kaalutud ka Starlinki. Starlinkil ei ole aga raudtee jaoks sertifitseeritud seadmeid ning seetõttu pole see koostöö praegu võimalik:

"Et kohe kui sellised seadmed peaksid tekkima, siis meie poolt oleks valmisolek hakata neid paigaldama. Teine mure on ka selles, et selle teenuse hind on ikkagi mobiilsidega võrreldes oluliselt kallim," ütles Betlem.