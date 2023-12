Metsküla algkooli kohtuasi sel aastal veel punkti ei saa

"Kohus andis viimati Metsküla kohtuasjas pooltele võimaluse esitada konkreetsed ettepanekud, kuidas vaidlusega edasi minna. Ehk siis, kas jätkata kaebuse läbivaatamist - kohtu arvates oleks mõistlik seda teha kirjalikus menetluses - või kompromissläbirääkimisi. Kompromissläbirääkimiste jätkamise korral märkis kohus, et sel juhul tuleb formuleerida sellised ettepanekud, mis ka võimaldavad vaidluse mõlema poole nõusolekul lõpetada," kommenteeris kohtuasja seisu ERR-ile Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

Tema sõnul kohus rõhutas, et kui kokkuleppele ei jõuta, tuleb ka ühel hetkel seda tunnistada ja protsessiga edasi minna ja andis ettepanekute esitamiseks tähtaja 7. detsembriks. "Tänaseks on vastused laekunud ja kohus veel tutvub nendega, sest kohtunikul on ees ka teisi asju. Peale vastustega tutvumist määrab kohus edasise menetluse käigu," sõnas Vilu.

Kohtunik Janek Laidvee selgitas, et kohtuasjaga on kiire möödas, sest õiguslikus mõttes olukord, millele tuli kiiresti leida lahendus, on lahenenud. "Vastustaja on Metsküla kooli õpilased määranud tegutseva munitsipaalkooli (Lihula gümnaasium - toim.) nimekirja. Kas valla toimimisviis oli põhjendatud, on eraldi küsimus, aga koolikohustuse täitmise küsimus on seeläbi lahenduse saanud. See võimaldab asuda omakorda lahendama koduõppe korraldamise ja teisi küsimusi," ütles Laidvee.

Ta lisas ka, et kohtu ettepanek leida kompromiss lähtus ratsionaalsest tõdemusest, et rahalised vahendid, mis kuluvad kohtuvaidlusele, võiksid kuluda laste haridusele, kas siis Metsküla erakooli loomisse või Lihula gümnaasiumihoone ehitamisse panustades. "Seda eriti olukorras, kus kaebajad on otsustanud erakooli loomise teed minna ning lõplik kohtulahend saaks tuua üksnes selguse, kas vastustajal oli õigus Metsküla munitsipaalkool sulgeda," selgitas kohtunik.

Metsküla algkooli lapsevanem Katri Rannastu ütles ERR-ile, et kool tegutseb ka aasta alguses nagu seni. Samas jätkub tema sõnul rahalisi vahendeid, mis on tulnud peamiselt annetajatelt, veebruari lõpuni. Kooli direktor Pille Kaisel on Maalehele öelnud, et kui raha otsa saab, "tuleb pillid kotti panna".

Lääneranna vallavolikogu otsustas 24. märtsi istungil kärpida kohalikku koolivõrku: selleks suletakse Lõpe ja Metsküla kool, kaotatakse Koonga ja Varbla koolist järgmise aasta sügisest 7.–9. klass ning muudetakse Virtsu kool, mida esialgu samuti sulgeda plaaniti, alates sellest sügisest neljaklassiliseks algkooliks.

Valla vastu Tallinna halduskohtusse pöördunud Metsküla algkooli perele andis kohus septembri lõpus aja vallaga kompromissi leidmiseks. Kohus on kompromissi leidmise aega juba korduvalt pikendanud.