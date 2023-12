Maris Lauri: Ansipi kriitika peegeldab paljude erakonna liikmete meeleolusid

Reformierakonna aseesimees ja endine mitmekordne minister Maris Lauri ütles, et eurosaadik Andrus Ansipi kriitika Kaja Kallase pihta peegeldab paljude erakonna liikmete meeleolusid. Lauri sõnul on erakonnal olnud raskusi oma ideede ja otsuste selgitamisega.

Endine pikaaegne peaminister ja Reformierakonda juhtinud Andrus Ansip ütles Vikerraadiole antud intervjuus, et Reformierakonnas tuleb muuta poliitika tegemise sisu ja viisi ning erakonnale tuleb peaminister Kaja Kallase asemele leida uus juht. Ansip ütles ka seda, et valitsuse vähene toetus on julgeolekurisk.

ERR küsis Laurilt, kas see teeb erakonnale liiga, kui Andrus Ansip järjepidevalt järjest teravamalt kritiseerib erakonna praegust juhti.

"Ma arvan, et ei. Ta peegeldab päris paljude erakonna liikmete ja erakonna toetajate tundeid ja meeleolusid. Nii et selles mõttes, eks ta on selline signaal. Nii pikaaegse poliitiku sõnu tuleb kuulata. Kuidas selle sõnumiga edasi minnakse,

on edasi arutelu koht," vastas Lauri.

"Kindlasti oleks meeldivam, kui see vestlus toimuks sisemiselt, aga ka seda on ikkagi olnud. Ju ta siis tunneb, et ta peab seda avalikult tegema," lisas Lauri.

"Meie erakonnas on paljud inimesed, kes esitavad väga erinevaid küsimusi, erinevaid mõtteid ja tahavad selgust saada, et kuidas edasi, miks asjad ühte või teistmoodi lähevad. Ollakse erinevate teemade suhtes ka kriitilised. Neid mõtteid on hästi palju ja hästi erinevaid. See informatsioon tuleb erinevatest piirkondadest ja erinevatest valdkondadest. Meil on avatud suhtlemine, ei ole keelatud kritiseerida," rääkis Lauri.

Lauri ei soovinud samas öelda, kas tema hinnangul on Ansipi kriitika Kallase pihta põhjendatud. "Sellised diskussioonid pean mina küll mitte avalikkuse ees," ütles ta.

Lauri sõnul ei otsi Ansip kriitikaga tähelepanu eurovalimisteks

Lauri ütles, et ta ei usu, et Ansipi kriitika taga võiks olla tema valmistumine Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniaks.

"Mul on küll raske seda uskuda, et tema vajab enda kandidatuuri esitamiseks sellist tähelepanu. Tegemist on pikaaegse erakonna juhiga, pikaaegse peaministriga, ka Euroopas tegutsenud volinikuna ja europarlamendis. Ta on Eestis piisavalt tuntud inimene. Eks ta endale kohaselt esineb ja ütleb asju välja viisil, mis võib-olla kõigile ei meeldi. Võib-olla on ta vahel natuke liiga terav, vahetevahel paneb värvi rohkem juurde, aga see on Andrus Ansip," lausus Lauri.

Ansip rääkis ka seda, et Reformierakonna juhatus on oma strateegiapäeva toonud jaanuari lõpust jaanuari algusesse. Ansipi sõnul kavatseb erakonna juhatus juba aasta alguses arutama hakata, mida muuta ja kuidas muuta poliitika sisu ja poliitika tegemise viisi.

Suslovi sõnul on strateegiapäeval plaanis rääkida hoopiski riigi rahandusest. Maris Lauri kinnitas aga, et arutatakse ikka kõiki teemasid, mis arutamist vajavad.

"Kui juhatus koguneb, siis juhatus alati arutab kõiki aktuaalseid ja olulisi teemasid. Me ei ole ennast kunagi piiranud sellega, et ei, täna me sellel teemal ei räägi,

räägime mingil teisel ajal. Kui teema on oluline, siis me räägime, kui sellest on soovi rääkida," ütles Lauri.

Lauri sõnul oleks uuel aastal vaja mõned erakonna tegevused üle vaadata.

"Poliitika minu jaoks koosneb kolmest olulisest komponendist. Esimene on ideed, teine on see, kuidas sa oma ideed teistele selgeks teed, neid tutvustad ja kolmas on see, kuidas need ellu viiakse. Ma arvan, et ideedega ei ole olnud meil kunagi häda, neid on olnud üldiselt palju ja häid. Aga tõesti tundub, et mingites kohtades on see selgitustöö, inimestele arusaadavaks tegemine, miks ühte või teist asja tehakse ja kuidas tehakse jäänud puudulikuks. Ja siis on ka nende asjade elluviimine takistatud. Selles kohas on paranemisruumi kindlasti," hindas Lauri.