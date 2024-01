Sõja 676. päev: Venemaa korraldas taas droonirünnaku Ukraina taristule

Oluline 31. detsembril kell 22.10:

- Venemaa jätkas aasta viimasel päeval droonirünnakuid Ukraina vastu;

- Vene vägi ründas Ukrainas Tšuhujivi linna S-300 rakettidega;

- Sevastopolis kõlas pühapäeval mitu korda õhuhäire;

- Vene ministeerium: Belgorodi rünnakus hukkunute arv tõusis 24-ni;

- Ainuüksi Kiievis hukkus reedel Venemaa rünnakus vähemalt 19 inimest;

- Ukraina jäi ööl vastu pühapäeva taas Vene droonirünnakute alla;

- Vigastatute arv rünnakus Harkivile kasvas 26 inimeseni;

- Podoljak: 61 miljardit on Venemaa alandamise hind;

- Ukraina: plahvatused Belgorodis tulenesid Vene õhutõrje veast;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 960 sõdurit.

Venemaa jätkas aasta viimasel päeval droonirünnakuid Ukraina vastu

Venemaa jätkas aasta viimase päeva õhtul droonirünnakuid Ukraina vastu.

Ukraina õhujõudude teatel tuvastati riigi õhuruumis mitukümmend vaenlase ründedrooni, õhutõrje tegutseb nende likvideerimiseks.

"Shahedide rünnak jätkub. Mitukümmend vaenlase ründedrooni Ukraina õhuruumis," teatasid õhujõud sotsiaalmeedias.

Vene vägi ründas Ukrainas Tšuhujivi linna S-300 rakettidega

Vene vägi ründas aasta viimasel päeval Ukrainas Harkivi oblastis asuvat Tšuhujivi linna S-300 rakettidega, tekitades kahju tsiviiltaristule, teatas oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Sõnehubov.

"Okupandid andsid Tšuhujivi linnale lööke rakettidega S-300. Hetkel ilma kannatanuteta. On kahju tsiviiltaristule, sealhulgas laohoonetele," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Sevastopolis kõlas pühapäeval mitu korda õhuhäire

Venemaa okupeeritud Krimmi suurimas linnas Sevastopolis anti pühapäeva õhtul teist korda õhuhäire.

Õhuhäirest andis teada kuberner Mihhail Razvožajev. Esimene õhuhäire kestis hommikul umbes 20 minutit.

Samuti peatati teist korda päeva jooksul liiklus Krimmi sillal.

Vene ministeerium: Belgorodi rünnakus hukkunute arv tõusis 24-ni

Venemaa Belgorodi linna laupäeval tabanud raketilöökides on viimastel andmetel surma saanud 24 inimest, teatas pühapäeval Vene tervishoiuministeerium.

"Ukraina rünnakus Belgorodile sai kannatada ühtekokku 131 inimest, nende seas 18 last. Neist 24, sealhulgas neli last, surid," edastas ministeerium.

Ministeeriumi teatel toimetati 25 raskes seisundis inimest Belgorodist Moskva haiglatesse.

See teeb laupäevasest rünnakust Venemaa pinnal ühe ohvriterohkema rünnaku pärast seda, kui Moskva 2022. aasta veebruaris Ukraina vastu sõda alustas.

Kiievis sai põlengus kahjustada oluline taristuobjekt

Kiievi oblasti kuberneri Ruslan Kravtšenko teatel sai Venemaa öise rünnaku järel Kiievis tulekahjus kannatada kriitiline taristuobjekt. Mis objektiga tegemist on, kuberner ei täpsustanud.

Kravtšenko sõnul puhkes tuli õhjujõudude allalastud droonirusudest, kuid see saadi kiiresti kontrolli alla.

"Isegi aasta viimasel õhtul jätkab vaenlane terrorirünnakuid," kirjutas kuberner sotsiaalmeedias.

Ukraina tulistas öösel alla 21 drooni 49-st

Ukraina õhujõudude teatel lasid Ukraina väed ööl vastu pühapäeva alla 21 Venemaa väljalastud 49 droonist.

Suurem osa droonidest olid suunatud Harkivi, Hersoni, Mõkolajivi ja Zaporižžja oblastite sõjaväelise- ja tsiviilinfrastruktuuri vastu.

Ainuüksi Kiievis hukkus reedel Venemaa rünnakus vähemalt 19 inimest

Vene väe reede hommikul Kiievile korraldatud raketirünnakus hukkunute ajakohastatud arv kasvas 19-ni, kui päästjad tõid rusude alt välja veel kaks surnukeha, vahendas Unian pühapäeval pealinna sõjaväeadministratsiooni teadet.

29. detsembril ründas Venemaa Ukrainat kümnete mõrtsukdroonide ja seejärel enam kui 100 erinevat tüüpi raketiga.

Reede õhtul teatasid Ukraina võimud vähemalt 30-st hukkunust riigi erinevates linnades.

Ukraina jäi ööl vastu pühapäeva taas Vene droonirünnakute alla

Ukraina jäi ööl vastu pühapäeval taas Vene droonirünnakute alla. Plahvatustest on teatatud Kiievis ja Harkivis.

Moskva asus vasturünnakule Ukraina löökide vastu Belgorodile, milles hukkus 20 inimest, Kiievi teatel Vene õhutõrje kehva töö tõttu.

Venemaa reedestes rünnakutes Ukrainale hukkus 39 inimest.

Laupäeva hilisõhtul lõid Kiievi õhutõrjesüsteemid tagasi Venemaa droonirünnaku pealinnale, teatas Ukraina kaitsevägi.

Vigastatute arv rünnakus Harkivile kasvas 26 inimeseni

Venemaa korraldas ööl vastu pühapäeva taas droonirünnaku Harkivile, vaid mõned tunnid peale eelmist rünnakut, milles sai vigastada 26 inimest.

Kohaliku prokuratuuri teatel on vigastatute seas 14- ja 16-aastane poiss ning üks välisajakirjanik.

Algselt teatati esimese rünnaku järel 20 vigastatud tsiviilisikust.

Vene väed ründasid linna vähemalt kuue raketiga, millest üks tabas elumaja, põhjustades tulekahju.

Harkivi oblasti kuberneri Oleh Sõniehubovi sõnul ei ole haavatud inimeste vigastused eluohtlikud.

Harkivi politsei teatel said rünnakus kahjustada 12 kortermaja, 13 eramaja, haiglad, tsiviilisikute sõidukid, gaasitrass ja lasteaiahoone ning mitmed kauplused.

Öises droonirünnakus sai kannatada linna veetaristu ja mitu hoonet kesklinnas.

Rünnakus Harkivile kannatada saanud hotellihoone kesklinnas. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/SERGEY KOZLOV

Podoljak: 61 miljardit on Venemaa alandamise hind

Ukraina presidendikantselei ülema nõunik Mõhhailo Podoljak on kindel, et USA annab Ukrainale sõjalist abi 61 miljardit dollarit, vahendas pühapäeval portaal Unian.

"Minu jaoks on need üldiselt müstilised lood, ent meil tuleb panna õiged rõhud. See on USA sisearutelu, neil on üsna konkurentsitihe päevakord ja nad valmistavad endale ette valimiskampaania stardipositsioone. Nad on välispoliitilised prioriteedid sidunud siseriikliku, see tähendab rändeagendaga," lausus ta usutluses Natalja Moseitšukile.

Podoljak usub, et see on nonsenss ja 61 miljardi dollari suurune abi Ukrainale on "investeering sellesse, et sind peetaks ülemaailmseks liidriks".

"See on veidi kummaline, kui arutleda selle üle, kas neid vahendeid tuleks anda, et jääda võtmetegijaks maailma areenil. USA rõhutab, et on sõjalisest vaatenurgast nii võimas, et peab domineerima kõigis piirkondades. Juhtimine ei ole ainult teooria, vaid ka praktika. Ja täna on teil otsene konflikt Venemaaga, mida on teie strateegilises kaitsedoktriinis nimetatud vastaseks number üks," rääkis nõunik.

Ta pakub välja, et seda doktriini võidakse ümber tõlgendada ja tekib uusi vastaseid.

"Kuid täna on olemas Venemaa ning selle vastase alandamiseks ja üleilmselt malelaualt eemaldamiseks on vaja 61 miljardit," rääkis Podoljak.

"Ma ei kahtle, et nad mõistavad seda kindlasti, et 61 miljardit investeeringut Ukrainasse on panus USA globaalsesse domineerimisse, et nad saaksid globaalse läbirääkimistelaua taga võtmeriigiks ja kujundaksid käitumisreegleid. Täna investeerite ... ja homme saate aega globaalsetes suhetes kohandusi teha, sest vähendate oluliselt Venemaa mõju maailma multieskalatsioonipunktidele ja siis on vaja sellesse vähem investeerida," selgitas Podoljak.

Ukraina: plahvatused Belgorodis tulenesid Vene õhutõrje veast

Laupäeval hukkus Venemaa väitel Ukraina raketilöökides Belgorodi linnale 18 inimest. Ukraina teatel tulenesid plahvatused Belgorodi kesklinnas Vene õhutõrje veast.

Ukraina julgeolekuteenistuse teatel kukkusid raketirusud kesklinna Venemaa õhutõrje tegutsemise tagajärel, kui Ukraina õhujõud ründasid Belgorodis asuvat Venemaa sõjaväetaristut.

"Kaitsejõudude ühine tegevus jätkub vastuseks Venemaa raketirünnakule Ukraina linnadele ja tsiviilelanike tapmisele. Ukraina kaitsejõud töötavad mitme sihtmärgi, eeskätt sõjaväeasutuste kallal. Tsiviiltaristu hävitamine, mida me näeme Belgorodis, on Vene õhutõrje ebaprofessionaalse tegevuse, samuti tahtlike ja planeeritud provokatsioonide tulemus," rääkisid allikad.

Venemaa taotles laupäeval ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumist, et arutada Ukraina rünnakut Belgorodi linnale.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 960 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 359 230 (võrdlus eelmise päevaga +960);

- tankid 5977 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 11 070 (+17);

- suurtükisüsteemid 8464 (+30);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 943 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 623 (+2);

- lennukid 329 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6591 (+37);

- tiibraketid 1709 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 11292 (+48);

- laevad / paadid 23 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1268 (+8).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.