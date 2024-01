Sõja 677. päev: Venemaa ründas Ukrainat 90 drooniga

Ukraina relvajõud teatasid uue aasta esimesel päeval, et Venemaa ründas uusaastaööl Ukrainat kokku 90 Shahed-drooniga, millest 87 lasti alla. Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Ukraina väed liikusid Kupjanski suunal veidi edasi.

Oluline 1. jaanuaril kell 22.20:

- Ukraina peastaap: uuel aastal on toimunud juba 56 sõjalist kokkupõrget;

- Norra lubab relvade ja kaitsetööstuse toodete otsemüügi Ukrainale;

- Ukrainas hukkus rünnakutes viis inimest;

- Venemaa ründas Ukrainat 90 drooniga;

- ISW: Ukraina väed liikusid Kupjanski suunal veidi edasi;

- Zelenski pöördus ajutiselt okupeeritud alade ukrainlaste poole;

- Putin: Venemaa intensiivistab rünnakuid Ukraina vastu.

Ukraina peastaap: uuel aastal on toimunud juba 56 sõjalist kokkupõrget

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel on uue aasta esimesel päeval kella 18 seisuga toimunud rindejoonel ligi 60 kokkupõrget.

"Päeva jooksul toimus 56 sõjalist kokkupõrget. Kokku tegi vaenlane meie sõjaväelaste positsioonide ja rahvastatud alade pihta ühe raketi- ja 81 õhurünnakut, sealhulgas Shahed-136/131 tüüpi rünnakudroonidega, ning viis läbi 37 rünnakut mitmikraketiheitesüsteemidega," teatas peastaap.

Relvajõudude teatel tõrjusid Ukraina sõjaväelased rünnakuid Kupjanski, Bahmuti, Avdijivka ja Zaporižžja suundadel. "Samuti ei ole vaenlane loobunud kavatsusest tõrjuda meie üksused Dnepri jõe vasakkalda sillapeadelt välja," teatas Ukraina peastaap.

"Seega korraldas vaenlane päeva jooksul 18 ebaõnnestunud rünnakuoperatsiooni, Ukraina sõdurid hoiavad jätkuvalt oma positsioone ja tekitavad vaenlasele kaotusi," lisas peastaap.

Teistes suundades ründasid Vene väed suurtükkidega, kuid ei viinud läbi rünnakutegevust, märkis peastaap.

Norra lubab relvade ja kaitsetööstuse toodete otsemüügi Ukrainale

Norra valitsuse otsusega on alates 1. jaanuarist lubatud relvade ja kaitsetööstuse toodete otsemüük Norra kaitsetööstuselt Ukrainale.

Norra välisministri Espen Bart Eide sõnul on Ukraina toetamine tähtis nii Norra kui ka Euroopa julgeolekule.

"Venemaa sõjast tuleneva julgeolekuolukorra tõttu on väga tähtis, et me jätkame Ukraina toetamist. Me peame olema valmis võimaluseks, et sõda jätkub. Valitsus on seetõttu otsustanud lubada relvade ja kaitsetoodete otsemüügi Norra kaitsetööstuselt Ukrainale," sõnas minister.

Välisministeerium märkis, et relvade otsemüügi ekspordilitsents antakse juhtumipõhiselt ning seda hinnatakse hoolikalt. Litsentsi andmiseks vajalikke kontrolle tehakse ministeeriumi kinnitusel ranges raamistikus vastavalt Norra ekspordikontrolli eeskirjadele.

Hiljuti teatas Norra peaminister Jonas Gahr Stjore plaanidest anda Ukrainale täiendavat abi, et tugevdada riigi õhutõrjet, lisaks antakse rahalist abi tervishoiu ja hariduse valdkonna toetuseks, samuti laskemoona tootmise laiendamiseks.

Ukrainas hukkus rünnakutes viis inimest

Ukraina lõunaosas asuvas Odessas ja idaosas Donetski oblastis hukkus rünnakutes viis inimest, teatasid esmaspäeval kohalikud võimud.

Odessas sai kohaliku kuberneri Oleh Kiperi sõnul Venemaa droonirünnakus surma üks inimene. "Linna eri piirkondades puhkesid tulekahjud elumajades," sõnas Kiper.

Venemaa jätkas aasta viimase päeva õhtul droonirünnakuid Ukraina vastu.

Ukraina õhujõudude teatel tuvastati riigi õhuruumis mitukümmend vaenlase ründedrooni, õhutõrje tegutses nende likvideerimiseks.

"Shahedide rünnak jätkub! Mitukümmend vaenlase ründedrooni Ukraina õhuruumis!" teatasid õhujõud oma kanalis suhtlusvõrgustikus Telegram.

Ukraina võimud teatasid esmaspäeval, et Lvivi lähedal põleb Roman Šuhhevõtši mälestusmuuseum. Muuseum läks põlema alla kukkunud droonide rusude tõttu. Võimude teatel keegi vigastada ei saanud, vahendas Ukrainska Pravda.

Šuhhevõtš oli Ukraina rahvuslane ja Ukraina ülestõusuarmee (UPA) liider. Muuseum asub majas, kus Šuhhevõtš suri.

Venemaa ründas Ukrainat 90 drooniga

Ukraina relvajõud teatasid 1. jaanuaril, et Venemaa ründas uusaastaööl Ukrainat neljast suunast kokku 90 Shahed-drooniga, millest õhutõrje lasi 87 alla.

Lisaks kasutas Venemaa rünnakus Ukraina relvajõudude teatel rakette S-300, H-31P ja H-59.

Tuletõrjujad kustutamas droonitabamuse saanud Šuškevõtši muuseumi Lvivis Autor/allikas: SCANPIX/AFP

ISW: Ukraina väed liikusid Kupjanski suunal veidi edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Ukraina väed liikusid Kupjanski suunal veidi edasi. Üks Vene sõjablogija väitis, et Ukraina väed korraldasid Orljanka lähedal eduka vasturünnaku. Vene ja Ukraina allikad kinnitasid, et Sõnkivka lähedal käivad ägedad lahingud. Asula jääb Kupjanskist üheksa kilomeetri kaugusele.

Ägedad positsioonilahingud käivad ka Bahmuti rindelõigul. Vene ja Ukraina allikad teatasid, et ägedad lahingud käivad Bohdanivka asula lähedal, mis asub Bahmuti põhjatiival. Ägedad lahingud käivad ka Bahmuti lõunatiival.

Avdijivka rindel suuri muutusi polnud, aga Venemaa jätkab Ukraina positsioonide ründamist.

Venemaa jätkab jätkab ohvriterohkeid rünnakuid linna ümber piiramiseks. Üks Vene blogija väitis, et Vene väed kontrollivad ligi kolmandikku Stepovest. Lahingud käivad veel ka koksitehase, Pervomaiske ja Siverne lähedal.

Zelenski pöördus ajutiselt okupeeritud alade ukrainlaste poole

Ukraina president Volodõmõr Zelenski pöördus pühapäeval eraldi ukrainlaste poole ajutiselt okupeeritud aladel.

Riigipea sõnul on ukrainlased tugevamad kui kunagi varem,

"Kõik need ukrainlased, kes on praegu ajutiselt okupeeritud aladel. Kõik, kes pole Ukrainat endas kaotanud. Vaenlane ei hõivanud teie päid ja teie südant. Kõik, kes hoiavad Ukrainat oma lastes. Hoiavad meie lippu. Ma usun Ukraina tagasitulekusse" rääkis president.

President Volodõmõr Zelenski aastavahetuse pöördumine Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Adrien Fillon

"Te tundsite kodumaad oma südames ja selle eest meie tänu. Ja teile jäi meelde, et ilma teie kõigita on Ukraina poolik ja puudulik," sõnas Zelenski.

President märkis, et seekord tähistame uut aasta vastavalt meie ajale.

"Armastusega Ukraina vastu. Ja see armastus on tugevam kui okupatsioon. See armastus Ukraina vastu on liikumapanev jõud, mida sissetungijad nii kardavad," jätkas Zelenski.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 780 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 360 010 (võrdlus eelmise päevaga +780);

- tankid 5983 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 11 087 (+17);

- suurtükisüsteemid 8482 (+18);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 943 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 625 (+2);

- lennukid 329 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6657 (+66);

- tiibraketid 1709 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 11 330 (+38);

- laevad / paadid 23 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1277 (+9).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Putin: Venemaa intensiivistab rünnakuid Ukraina vastu

Venemaa autoritaarne president Vladimir Putin ütles esmaspäeval, et Moskva intensiivistab rünnakuid sõjalistele sihtmärkidele Ukrainas pärast enneolematut rünnakut Belgorodi linnale.

"Me intensiivistame rünnakuid. Ükski kuritegu tsiviilelanike vastu ei jää karistuseta, see on kindel," ütles Putin sõjaväehaiglat külastades.

Ta lisas, et sihtmärkideks on "sõjarajatised".