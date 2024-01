Eestisse jõudsid õlalt lastavad lühimaa õhutõrjesüsteemid Piorun

Poolas väljatöötatud Piorun õhutõrje relvasüsteem võeti relvastusse 2019. aastal. See suudab sihtmärke tabada kuni kaheksa kilomeetri kauguselt ning võimaldab üksustel tegutseda ööpäevaringselt.

Süsteem on kasutusel nii Poolas kui ka Ukrainas, kus see on oma töökindlust hästi tõestanud.

RKIK-i teatel on uut süsteemi lihtne kasutusele võtta ja nende opereerimine on jõukohane pärast mõnetunnist väljaõpet. Süsteemi hakkab kasutama Eesti kaitseväe eraldi sõjaaja üksus, mis tegutseb diviisi otsealluvuses ja koolitatakse välja reservväelaste baasil.

"Piorun õhutõrjeraketid võimaldavad täiendavat õhukaitset lisaks manööverüksustele ka objektidele, mis ei ole rindejoone vahetus läheduses, vaid paiknevad kaugemal tagalas, ent on Eesti kaitse seisukohalt olulised," ütles Eesti diviisi õhukaitsejaoskonna ülem kolonelleitnant Tanel Lelov.

"Ukrainas on antud raketid osutunud efektiivseks enamike õhus lendavate ründevahendite hävitamisel ja kindlasti arvestatakse sealseid kasutamise põhimõtteid Eesti üksuste väljaõpetamisel ning süsteemi kasutamisel," lisas Lelov.

Tegu on esimese Eesti ja Poola kaitsealase ühishankega. Hanke eeliseks oli RKIK-i teatel kiire tarne ning suhteliselt odav hind võrreldes hävitatava sihtmärgiga, määravaks sai Poola relvasüsteemide tehniline sobivus.

Raamleping sõlmiti RKIK-i ja Poola kaitsetehnoloogiaettevõtte Mesko vahel 2022. aasta sügisel, relvasüsteemi tarned Eestisse algasid aastavahetusel.

"Olenemata üldisest julgeoleku olukorrast, suurest nõudlusest ja komponentide puudusest on Mesko suutnud oma lepingulisi kohustusi täita ning tarned on olnud õigeaegsed, mis näitab Poola riigi ja meie lepingupartneri ülimat pühendumist," sõnsa RKIK-i relvastuskategooria juht Ramil Lipp.