Saksa opositsioonipoliitik asutas uue erakonna

Wagenknecht ütles, et tema "Sahra Wagenknechti Liit – Mõistus ja Õiglus" teeb valimisdebüüdi juunikuistel europarlamendi valimistel.

Wagenknechti sõnul on ta kindel, et partei osaleb ka septembrikuistel valimistel kolmel idapoolsel liidumaal, kus AfD-l on väga suur toetus.

Wagenknecht lahkus oktoobris opositsioonilisest Vasakparteist, kus ta oli pikka aega üks juhtfiguuridest, ning teatas kavatsusest luua uus erakond. Wagenknecht ja koos temaga Vasakparteist lahkunud üheksa mõttekaaslast jäid edasi parlamenti.

Uus erakond pakub segu vasakpoolsest majanduspoliitikast koos kõrgete palkade ja heldete sotsiaaltoetustega.

Samuti on Wagenknecht seadnud kahtluse alla osa keskkonnakaitsjate plaane võitluseks kliimamuutustega, praegused Venemaa-vastased sanktsioonid ja relvatarned Ukrainale.