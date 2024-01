Kange alkoholi promillivaba sõsartoote reklaamile piirangud ei kehti

Alkoholi reklaamimisele kehtib hulk nõudeid ja piiranguid, muu hulgas peab selle reklaam sisaldama hoiatust alkoholi tervistkahjustava mõju kohta ning tele- ja raadioprogrammides alkoholi kella seitsmest hommikul kuni kella 22-ni õhtul reklaamida ei tohi. Keelatud on ka alkoholi välireklaam.

Samas valmistavad paljud alkoholitootjad oma jookidele alkoholivabu analooge, mille pakend meenutab promillidega sõsartoodet. Ehkki nende toodete silte võib esmapilgul olla raske alkoholiga analoogist eristada, siis reklaamida võib neid piiranguteta.

Näiteks on ühe eratelekanali hommikuprogrammi vaatajad märganud saatelõikude vahel alkoholivaba rummi reklaami ning sama toote plakatid kutsuvad ka Tallinna tänavatel inimesi seda jooki proovima.

Tervise arengu instituut (TAI) sooviks, et alkoholireklaami piiranguid laiendataks ka nende toodete reklaamile, mis on välimuselt väga sarnased alkohoolsete toodetega.

TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel ütles ERR-ile, et selliste toodete reklaamid teenivad sageli eesmärki, mis aitab suurendada tarbija emotsionaalset seotust alkoholitarvitamisega ja alkohoolsete jookide tootjatega.

"Kui alkoholivaba toote välimus ei eristu alkohoolsest tootest, võib selle reklaami esitus ja stiil tekitada tarbijates segadust ning tuua kaasa vale arusaama toote olemusest ning toetada tahtmatult alkoholitarvitamisega seotud elustiili," ütles ta.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) ei pea siiski kirjeldatud reklaame alkoholitootjate võimaluseks reklaamipiirangutest mööda hiilida. TTJA ettevõtluse osakonna reklaami ekspert Diana Lints kinnitas, et tegemist on seaduspärase reklaamiga.

"Alkoholireklaam on teave, mis on avalikustatud alkohoolse joogi kohta selle müügi suurendamise eesmärgil. Kui tegemist on alkoholivaba joogiga, siis selle reklaamile ei kohaldu alkoholireklaami piirangud," ütles ta.

Lints lisas, et reklaamiseadus lubab kasutada alkoholi tähistamiseks kasutatavat kaubamärki, mis ei väljenda sõnas ega kujuta pildis alkoholi või selle tarbimist ning millega tähistatakse lisaks alkoholile ka muid kaupu ja teenuseid, nende kaupade ja teenuste reklaamiks.

"Seega, kui kaubamärk ei väljenda sõnas ega kujuta pildis alkoholi või selle tarbimist, siis on lubatud seda kaubamärki kasutada alkoholivaba joogi reklaami eesmärgil," kinnitas TTJA reklaamiekspert. "Lisaks juhime tähelepanu, et alkoholireklaam ei ole keelatud. Alkoholireklaamile kehtivad piirangud, mis ei kohaldu alkoholivaba joogi reklaamile."