Ministeerium lükkas vaidlusi põhjustanud reklaamiseaduse muutmise edasi

Kui valitsus mullu kokku tuli, sai koalitsioonileppesse kirja punkt keelata kiirlaenude, veebiennustusmängude ja hasartmängude reklaamid. Seda muudatust ettevalmistades käis majandusministeerium aga välja mitme senise reklaamipiirangu leevendamise plaani.

Nüüd on reklaamiseaduse muutmine pausile pandud.

"Täna me oleme olukorras, kus avalikus sektoris on kärped. Kui inimesed ära lähevad, siis me ei tohi praegu juurde palgata ja seega meil on tugev prioritiseerimine. Lükkame inimesed tegelema selle teemaga, mis on kõige akuutsemad ja kiiremad," põhjendas majandusministeeriumi asekantsler Sandra Särav.

Särava sõnul lükkub seetõttu reklaamiseaduse eelnõu koostamine edasi järgmise aasta teise poolde.

Väljatöötamiskavatsuse kohaselt oli plaanis tühistada kohtutäituritele ja tervishoiuteenustele kehtestatud reklaamipiirangud. Kas nii ka läheb, on Särava sõnul vara öelda. Kindlalt on paigas ainult üks asi – hasartmängureklaami keelustamine.

"Me peame analüüsima, mis mõjusid see keeld võib endaga kaasa tuua, sest kui me keelustame täielikult selle ära, see võib tähendada, et me tekitame sellega musta turu, n-ö põrandaaluse kasiinoturu," ütles Särav.

Kevadel tekitas meedikute seas suurt pahameelt plaanitavad alkoholireklaami leevendavad muudatused. Särava sõnul lähtutakse alkoholireklaami reegleid tehes nüüd suuresti sotsiaalministeeriumi soovidest.

"Sotsiaalministeerium toetab tõenduspõhist alkoholipoliitikat, mis tähendab reklaami osas kas tugevat piiramist või siis laias vaates teoreetiliselt keelamist," ütles sotsiaalministeeriumi tervisekäitumise poliitika juht Brigitta Õunmaa.

Täpsemad ettepanekud selguvad novembris, kui valmib alkoholipoliitika roheline raamat.

Turundajate liidu juhatuse liikme Joel Volkovi sõnul näib reklaamiseadus n-ö teisejärgulisena, kuid sellel on suur mõju, eriti arvestades tõika, et see on suuresti pärit 1995. aastast ja ei ole meediatarbimise arengutega kaasas käinud.

"Kui me ei saa infot jagada tänapäevaste meetoditega või võtetega, siis juhtub lihtsalt see, et meie ettevõtted lihtsalt kaotavad. Või see turu normaalne toimimine pärsib ja eelise saavad mingid muud tegelased, kes tulevad väljast sisse. Ja kuna meie seadused ei reguleeri midagi, siis nad saavad käituda seadusest väljasolevate hallide alade järgi," kommenteeris Volkov.

Selle aasta lõpuks peaks valmima majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellitud uuring, kuidas reklaam mõjutab inimesi.

Uut seadus enne 2026. aastat jõustada ei jõuta.