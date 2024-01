Tõugu erakonnavahetusest: tundsin, et ma vajan kontekstivahetust

Endine roheliste erakonna juht Johanna Maria Tõugu ütles intervjuus ERR-ile, et hakkab Tallinna linnavolikogus keskkonna ja kliimanõunikuna otseselt nõustama linnavolikogu keskkonna ja kliimakomisjoni esinaist Maris Hellranda (SDE). Tõugu rääkis, et vahetas erakonda, sest soovis poliitilist keskkonnavahetust ning sotsides on tal rohkem aega ja vabadust roheliste teemadega tegelemiseks.

Kas te saaksite meile rääkida, kuidas sai teist Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige?



Sotsiaaldemokraadid on väga silmanähtavalt tegelenud roheliste teemadega ja seisnud selliste ühiskondlikult pehmete väärtuste eest, mida ma pean iseenda

jaoks väga oluliseks. Nad on seda saanud teha nii riigi tasandil kui ka Tallinnas ja mulle meeldinud. Ma olen olnud kuus aastat roheliste erakonna liige ja ma tundsin, et ma vajan kontekstivahetust. Selles mõttes tundus kõige parem järgmine variant just sotsid. Nende organisatsioon saab toetada nende huvide esindamist, mida mina just oluliseks pean.

Mis mõttes tundsite, et vajate konteksti vahetust? Kas te tegelikkuses hülgasite rohelised?

Ma vahetasin erakonda, sellepärast et ma tunnen, et ma tahan edasi areneda teistsuguses keskkonnas, kus on teistsugused väljakutsed. Need erakonnad on

erineval arenguastmel, see on selge. Ja see kontekst, et kui suur on erakonna toetus, kui laiahaardeline on erakonna liikmeskond ja selle eksperdid. Need on erineval skaalal ja ma lihtsalt tundsin, et ma tahan vahetust.

Kas te näete, et roheliste erakonna püüdlus Eestis mingil võimu tasandil kaasa rääkida on nende toetust arvestades natuke lootusetu?



Ma ei ütle, et see on lootusetu, see on lihtsalt väga raske. See võitlus ongi väga raske. Kui rohelistes olla, siis seal põhimõtteliselt ei ole võimalik tegeleda ainult

ühe asjaga, sa pead tegelema kõigega, kogu aeg. Ja kui seda teha kuus aastat, siis see väsitab inimese lihtsalt ära. Ma tahan tegeleda mitte pelgalt ainult organisatsiooni nii-öelda ülesehitamisega, vaid ma tahaks tegeleda just

sisuliste küsimustega. Ka rohelistes peab just seda organisatsiooni struktuuri poolt hästi teadlikult üleval hoidma väga suure tööga. Aga mina ei ole peasekretär. Mina ei ole mingisugune organisatsiooni struktuuri inimene, ma tahan tegeleda poliitikaga. Ja just seda ma saan endale sotsides lubada, sest selleks on neil mõeldud eraldi inimesed.

Kuidas Evelyn Sepp roheliste juhina hakkama on saanud?

Mina näen teda kui head, tugeva kogemustepagasiga pädevat poliitikut,

nii et mina teda toetan.

Aga kas roheliste toetusel on potentsiaali tõusta?

Kindlasti on. Need teemad järjest rohkem populariseeruvad. Nii et mina soovin ainult väga kõrget lendu rohelistele ja ma näen, et need teemad lähevad kogu aeg olulisemaks veel.

Lihtsalt te ise ei soovinud enam selles erakonnas olla, ei näinud seda perspektiivi võib-olla nii helgetes toonides?

Mina selle väitega ei nõustu. Ma tahan öelda seda, et mina praegu omas olukorras, omas selles hetkes näen, et ma tahan muutust iseenda poliitilises keskkonnas ja ma saan enda huve ning enda valijate huve paremini esindada sotsidest just sellepärast, et neil on suur organisatsioon, kes on ennast juba kehtestanud. Nad on juba olemas erinevates struktuurides.

Te tahate olla erakonna liige, mis on võimul?

Ei. Ma tahan olla erakonna liige, kus ma saan tegeleda oma huvidega niimoodi, et ma ei pea samal ajal tegema näiteks erakonna struktuuri üleval hoidvaid töid.

Kui ma tahan tegeleda roheliste teemadega, siis ma saan seda teha väga hästi sotsides, sest ma ei pea tegelema veel 10 asjaga, mida paraku on rohelistes praegu vaja teha.

Mõned päevad enne sotsidega liitumist sai teist Tallinna linnavolikogu kliimanõunik. Kuidas te selle töökoha saite?

Meil olid vestlused Tallinna linnavolikogu esinaisega (sotsiaaldemokraat Maris Sild - toim.). Me arutasime, milline võiks olla Tallinna linnavolikogu kliima- või keskkonnateemaline struktuur või kuidas tähelepanu sinna tuua. Ja siis nad arvasid, et nõunik võiks neil olla mina. Et nad on sellise eraldi positsiooni lausa loonud. Ja siis kutsusid mind seda rolli täitma.

Kas nad juba otsisid sellele nõuniku kohale inimest ja siis lihtsalt juhtus kokku see, et teie otsisite uut erakonda ja õnnestus nii-öelda kokkuleppele jõuda?

Jah.

Millega hakkab kliimanõunik Tallinna linnavolikogus täpsemalt tegelema? Mis on kõige tähtsamad teemad Tallinna linna arengu ja keskkonna aspekti vaates?

Loomulikult linnaruum on kõige olulisem teema, mida me arendame, et seda avada just inimestele ja muuta linnakeskkonda selles mõttes võrdsemaks.

Et mitte ainult autod ei ole prioriteet, vaid ka jalakäijad ja kergliiklejad. Et ka rohelised alad oleks võrgustatud, et nad oleksid omavahel ühenduses ja toetaksid inimeste tervist, heaolu ja kliimakaitset ja elurikkust ka.

Kellele kliimanõunik Tallinna linnavolikogus täpsemalt seda sisendit ja nõu annab?

Maris Hellrand (sotsiaaldemokraatide liige - toim), kes on täna keskkonna

ja kliimakomisjoni esinaine Tallinna linnavolikogus. Mina teda otseselt siis nõustan.

Te olete siis tema nõunik?

Ei. Minu ametinimetus on Tallinna linnavolikogu keskkonna- ja kliimanõunik. Aga kuna seal on eraldi temaatiline komisjon selleks, siis mina seda komisjoni nõustan. Ja kuna esinaine on Maris Hellrand, siis ka teda. Tema suuresti vastutab nende asjade eest seal. Ja mina siis korraldan seal... Valmistan ette hääletamised. Selline korralduslik pool on ka, aga ka sisuline, et neid eelnõusid ette valmistada ja ka tegelikult ette panna. Ja vastata erinevatele küsimustele ja vastutada selle eest, et oleksid komisjonides olemas õiged pädevad eksperdid, kes siis komisjoni liikmeid valgustavad.

Kas soovite veel midagi lõppu lisada?

Ma rõhutaksin seda, et ma olen erakonda vahetanud sellise rahuliku tundega

ja positiivses meeleolus. Ma ei ole seda teinud kuidagi üleöö otsustades, ma olen seda otsust tõesti väga pikka aega kaalunud. Ja ma ei ole kellegagi raksus või kellegi peale pahane. Vaid see, et mina oma isiklikus elus, oma arenguteekonnal näen, et mul on aeg liikuda edasi teistsugusesse poliitilisse keskkonda.