Kaljulaid: Tallinnas saaks teha uue võimuliidu Keskerakonna ja EKRE-ta

"Et oleks üheselt arusaadav. Keskerakonnal on Tallinna volikogus ilma Kiige ja Hanimägita vaid 34 saadikut. Kui ka Ratas läheb, siis on 33. EKRE-l on 6. 33+6=39, seega on võimalik jätta opositsiooni nii Keskerakond kui ka EKRE. Kumbagi neist pole vaja, et linna juhtida."

Tallinna linnavolikogus on kokku 79 kohta, poolthäälte enamuseks on seega vaja vähemalt 40 mandaati.

Kaljulaid täpsustas ERR-ile, et tema isiklikult pooldab üle 20 aasta Tallinnas võimul olnud Keskerakonna võimuliidust välja jätmist, aga see ei esinda kogu erakonna seisukohta. Näiteks mõjukas sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski, aga ka abilinnapea Madle Lippus on avaldanud arvamust, et senine võimuliit võiks jätkata.

Kaljulaidi sõnul pole SDE juhatus Tanel Kiige ja Andre Hanimäe Keskerakonnast lahkumise järel kogunenud, mistõttu ei osanud ta välja tuua, kui palju on tal erakonnas mõttekaaslasi.

SDE Tallinna linnavolikogu fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski ütles teisipäeval ERR-ile, et senine koalitsioon pealinnas toimib ja sotsidel on ka tahtmine koos Keskerakonnaga jätkata.

"Meie ridades on neid inimesi, kes eelistaksid teistsugust võimuliitu ka Tallinnas. Aga poliitika on ratsionaalne tegevusvaldkond ja siin meeldib või ei meeldi kategooriad ei ole meie jaoks otsustamise aluseks," rääkis ta.