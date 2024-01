USA saadab delegatsiooni Taiwanile kohe pärast valimisi saarel

USA president Joe Biden otsustas saata Taiwanile endistest kõrgetest ametnikest koosneva delegatsiooni kohe pärast isejuhtival saarel laupäeval toimuvaid valimisi. Osad vaatlejad arvavad, et see otsus suurendab USA ja Hiina vahelisi pingeid.

Saarele sõidavad demokraadist endine asevälisminister James Steinberg ja vabariiklasest endine rahvusliku julgeoleku nõunik Stephen Hadley, vahendab Financial Times.

Bideni ametiaja jooksul jõudis Tawanit külastada juba kaks kõrgetest ametnikest koosnevat delegatsiooni. Üks visiit toimus 2022. aastal pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse, veenmaks Taiwanit USA toetuse püsimises. Ometi arvavad osad analüütikud, et delegatsiooni saatmine kohe pärast valimisi võib anda vale signaali Hiinale.

Hiina saatkond Washingtonis ütles Financial Timesile, et Hiina on kindlalt vastu igasugustele ametlikele USA kontaktidele Taiwani piirkonnaga. Samuti kutsus saatkond Bidenit üles lõpetama "Taiwani separatistidele valede signaali saatmise".

Taiwani valimiste favoriidiks on valitseva Demokraatliku Progressiivse Partei (DPP) kandidaat Lai Chig-te, keda Hiina peab ohtlikuks separatistiks seoses tema kunagise toetusega Taiwani iseseisvuse väljakuulutamisele. Siiski lubas Lai valimiskampaania jooksul, et ta ei hakka Taiwani iseseisvust välja kuulutama.

Ühe endise USA ametniku sõnul võib otsus läkitada saarele delegatsiooni kohe pärast valimisi osutuda riskantseks.

"USA ülim eesmärk on praegusel tundlikul ajal kutsuda nii Pekingi kui Taipei võime üles vaoshoitusele," ütles ta.

Samuti toovad visiidi suhtes skeptiliselt meelestatud vaatlejad välja, et nii Hiina kui Taiwani poliitikud võivad kasutada seda oma huvides ära ning Hiina ei usalda USA seletusi visiidi kohta.

Teiste sõnul on visiit hea idee, mis aitab Taiwanit.

"On oluline saata sõnum meie toetusest Taiwani demokraatiale ja uuele presidendile ning on kasulik teha seda mõlema erakonna osalusel," ütles Saksa Marshalli Fondi Hiina ja Taiwani ekspert Bonnie Glaser.

Ka USA rahvusliku julgeoleku nõukogu (NSC) pressiesindaja Kate Waters ütles, et on olemas selge pretsedent Taiwani valimiste järel saarele delegatsiooni saatmisest, mis pärineb 2016. aastast.

"See on kooskõlas meie Hiina-suunalise poliitikaga, kooskõlas status quo'ga ning toimub valimiste järel, tagamaks, et me ei avalda toetust ühelegi kandidaadile," lisas ta.