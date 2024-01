Elektri hind on teisipäeval esmaspäevast poole kallim

Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas on teisipäeva keskmine hind veidi alla 150 euro megavatt-tunni eest. Hind tõuseb esmaspäevaga võrreldes umbes 50 protsenti, põhjuseks on muu seas soomlaste Loviisa tuumajaama teise reaktori rike.

Teisipäeval on börsielektri keskmine hind 148,55 eurot megavatt-tunnist, esmaspäeval oli keskmiseks hinnaks 98,88 eurot. Möödunud nädalavahetusel oli elektri keskmine hind 75 eurot megavatt-tunnist.

Teisipäevase hinnatõusu üheks põhjuseks on Soomes Loviisa tuumajaama teises reaktoris avastatud rike, mistõttu vähendati reaktori võimsust. Samuti on Soomes hoiatatud karmi pakase eest: teisipäevaks ennustatakse Põhja- ja Lääne-Soomesse üle 20 kraadi külma.

Soomes ongi teisipäeval elektril sama hind mis Eestis ehk päeva keskmisena 148,55 eurot megavatt-tunnist. Sama hind on elektril teisipäeval ka Lätis ja Leedus.

Eestis on teisipäeval elekter kõige kallim hommikul kella üheksast kümneni, kui megavatt-tund maksab 275,59 eurot. Odavaim on elekter varahommikul viiest kuueni, kui elektri hinnaks on 77,59 eurot megavatt-tunnist. Hinnad on esitatud käibemaksuta.

Soomlased prognoosivad kolmapäevaks veel kõrgemat hinda

Soome rahvusringhääling Yle kirjutab, et kolmapäeva hommikutundidel võib börsielektri hind tõusta 500 euroni megavatist. Lisaks Loviisa jaama rikkele, mis võtab turult umbes 200 megavatti, tõstab hinna kõrgele ka vähene tuul, mistõttu langeb tuulejaamade tootlikkus.

Kolmapäeva hommikul oodatakse Soomes ka kõige kangemaid külmakraade. Kolmapäeva jooksul küll temperatuur tõuseb, kuid vähene tuul võib elektri hinda veelgi tõsta.

Samas ei prognoosita sama kõrget elektri hinda nagu aasta esimesel nädalal, mil tipptundidel oli börsielektri hinnaks pea 1900 eurot megavatt-tunnist ning päeva keskmine ulatus 5. jaanuaril 890 euroni.