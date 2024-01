Kõlvart: vaatamata konfliktile ei ütle ma, et Ratas peaks erakonnast lahkuma

Vaatamata sellele, et Keskerakonna endise esimehe Jüri Ratasega on eriarvamused ja võib öelda, et konflikt, pole tegelikult soovi, et ta erakonnast lahkuks, ütles "Esimeses stuudios" Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

Ratas on viimasel ajal kritiseerinud Keskerakonna juhtkonna tegevust, näiteks laitnud Jana Toomi tegevust kremlimeelsete aktivistide kohtukulude tasumisel ja kritiseerinud Kõlvartit, et too Toomi tegevuse suhtes ei võtnud selget seisukohta. Samal ajal on meedias spekuleeritud, et Ratas valmistub Keskerakonnast lahkuma ning liituma mõne teise erakonnaga.

Kõlvart möönis, et konflikt Ratasega on olemas. "Vaatamata sellele, et meil on Jüriga eriarvamused, ütleme nii; võib ausalt öelda ka, et konflikt – aga ma isegi täna ütleks, et Jüri ei peaks lahkuma. Kui Keskerakond on tema jaoks jätkuvalt suur väärtus – ja seda on ta korduvalt öelnud – siis täna on see hetk, mil ta saaks maksimaalselt panustada, et erakonnale appi tulla," lausus Kõlvart.

"Nii palju kui mina tema kommentaaridest saan aru, on Keskerakond jätkuvalt tema mõtetes ja südames. Meil oli päris pikk periood, kus kõlasid süüdistused, süüdistused tema poolt kõlavad ka täna. Ma arvan, et sellest ei ole kellelegi kasu, eelkõige Keskerakonnale," lisas Kõlvart.

Kõlvarti sõnul vestles ta Ratasega sel teemal viimati reedel. "Mis seal ikka, seda tuleb tunnistada, et vaadates üldist olukorda – noh, on raske ühe sõnumiga midagi saavutada," nentis ta.

"Meil kõigil on isiklikud ambitsioonid. Saan aru, et (Keskerakonna) kongressi tulemused polnud Jürile ja mõnele teisele erakonnakaaslasele see, mida oodati. Ja me elame end erinevalt välja," lisas Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on ka raske kokkuleppeid saavutada, kui juba lahkunud või lahkumist kaaluv erakonnakaaslane peab samal ajal läbirääkimisi mõne teise erakonnaga.

"Tõepoolest on raske kokku leppida ükskõik kellega, on see Jüri või mõni endine erakonnakaaslane, kui käivad läbirääkimised mõne teie erakonnaga. On raske kokkulepet leida, see on tõepoolest raske. Aga isegi praeguses olukorras, nii kaua kui viimane sõna ei ole öeldud, siis jätkuvalt kõik võimalused on olemas," lausus Kõlvart.

Peale Kõlvarti erakonnajuhiks valimist on Keskerakonnast lahkunud üheksa nimekat poliitikut, kes enda sõnul ei näe erakonnal enam tulevikku. Keskerakonna riigikogu fraktsioon on kahanenud parlamendi kõige väiksemaks, samuti on kaotatud paar kohta Tallinna volikogus. Kõlvart möönis, et olukord on keeruline.

"Rasked ajad on. See on selge, muidugi. /.../ Samas see mõte, et on käinud peale kongressi Keskerakonnas kodusõda, ei ole adekvaatne. Mina ei ole seda näinud. Mulle tundub, et on kõik tehtud selleks, et oleks ühine arusaam, kokkuleppimise võimalus. On pakutud, on räägitud. Loomulikult kes on läinud, neil on teine arusaam," lausus Kõlvart.

Samas pole kriis Keskerakonna jaoks midagi uut ja erakonnale prognoositud marginaliseerumist Kõlvart ei näe.

"Keskerakonnale on seda prognoosi tehtud korduvalt ja korduvalt. On olnud ka kriise, kui polnud erakonnal esimeest ja aru saada, millega see lõppeb. Jah, see kriis on raske meie jaoks. Aga olen kohtunud erinevates piirkondades liikmetega, kes on jätkuvalt motiveeritud ja nemad motiveerivad mind. See on võib-olla paatosega jutt, aga mina seda usun," lausus Kõlvart.

Erakonna reitingu kohta ütles Kõlvart, et kindlasti see hakkab kukkuma, aga see juhtus juba enne riigikogu valimisi.

"Nädal tagasi oli see (toetus) 15 (protsenti). Enne riigikogu valimisi see oli 13. Kahjuks kriis erakonnas ei alanud neli kuud tagasi ja isegi mitte riigikogu valimistest. Rasked ajad kestavad juba mitu aastat," märkis ta.