Laanet: Tartu vangla lähiaastail veel päris kinni ei lähe

1. juulist vähendatakse Tartu vanglas kohti poole võrra ja edaspidi tegutseb see piirkondliku vanglana. Laanet ütles "Vikerhommikule", et kohtade arvu vähenemise tõttu plaanitakse suvel Tartu vangla üks plokk konserveerida. Ühtlasi mõeldakse justiitsministeeriumis võimalikele variantidele, kuidas saaks kasutada vangla infrastruktuuri mingitel teistel eesmärkidel.

Seda, et Tartu vangla lähiaastail päris suletaks, Laanet ei usu. "Ma väga kahtlen selles, et me jõuaksime kahe või kolme aastaga sinnamaani, et me suudaksime Tartu vangla üldse kinni panna."

Laanet avaldas lootust, et tondilossideks vanglahooned ei muutu. "Nad on ehitatud ju spetsiaalselt vanglateks, mis ei välista seda, et ühel päeval võib-olla on seda võimalik kasutada mingil muudel eesmärkidel," kommenteeris minister.

Laanet tõi välja, et vanglahooned ei kuulu ju tegelikult justiitsministeeriumile, vaid Riigi Kinnisvara AS-ile (RKAS), kes peavad samuti mõtlema sellele, kuidas nad saaksid need hooned tulu teenima panna. "Me võime nad konserveerida, teatud majanduskulusid saame alla tõmmata, aga renti peame ikka maksma lõpuks RKAS-ile."

Laanet on skeptiline ka mõtte suhtes hakata n-ö rentima vanglakohti teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele, kellel on vanglakohti puudu.

"Kui me ajas nii kaugele jõuame, et keegi konkreetselt oma soove avaldab, eks siis... Täna ei ole keegi avaldanud soovi, et ta tahaks vange tuua meile kinnipidamiseks ja maksab selle kinni."

Suurbritannia on seda teemat küll puudutanud, aga ei ole öelnud midagi kindlat, et see võiks juhtuda.

Vangide arv Eestis on viimaste aastatega kiiresti vähenenud, näiteks viimasel aastaga kahanes see arv kümne protsendi võrra ning on praegu 1827, mis on ajalooliselt väikseim arv.

Ühe vangi kinnipidamine maksab Eesti maksumaksjale praegu kuus üle 3000 euro.

Tartu vanglast viiakse suvel 250 vangi üle Tallinna vanglasse ning Tartu vanglasse jääb 1. juuli seisuga veidi üle 300 vangi. Praegu on Tartus 555 kinnipeetavat.

Vanglakohti jääb Tartusse koos avavanglaga 411, praegu on kohti 993.

Vangide vähenemisega kaob Tartu vanglas 90 töökohta.