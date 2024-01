USA hoiatab Venemaa plaani eest sekkuda 2024. aasta Euroopa valimistesse

USA valitsus hoiatas neljapäeval, et Venemaa kavatseb viia läbi infooperatsioone, mille eesmärk on pöörata eurooplased Ukraina vastu. Järgmisel aastal toimub Euroopas mitu olulist valimist.

Kümned riigid valivad alanud aastal parlamendi või presidendi, kaasa arvatud valijad Ühendkuningriigis, Austrias ja Gruusias. Lisaks toimuvad juuni alguses Euroopa Parlamendi valimised.

USA erisaadik ja Globaalse Kaasamise Keskuse (Global Engagement Center - GEC) koordinaator Jamie Rubin ütles ajakirjanikele neljapäeval, et Venemaa ja Hiina tegutsevad üle maailma, et esitleda oma propagandat sõltumatu ajakirjandusena, peites selle tegelikku allikat.

Rubin ei nimetanud konkreetseid riike, kus selline mõjutustegevus võib toimuda, kuid ütles, et suurim valimistesse sekkumise oht on sel aastal Euroopas. Enamik Euroopa riike kehtestas sanktsioonid Venemaa vastu ning on osutanud abi Kiievile pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.

"Venemaa loodab, et sel aastal Euroopas toimuvad valimised avaldavad mõju märkimisväärsele koalitsioonile ja distsiplineeritud opositsioonile selle algatatud sõjale," ütles Rubin.

"Me usume, et Venemaa viib läbi infooperatsioone üle kogu Euroopa Ukraina suhtes [avaliku] arvamuse muutmise eesmärgil valimiste ajal," lisas ta.

Välismaiste infooperatsioonide paljastamisega tegelev GEC teatas eelmisel aastal, et see avastas Venemaa rahastatud katsed sööta ette valeinfot ja propagandat Ladina-Ameerika väljaannetele.

Rohkem kui sajale riigile tutvumiseks saadetud luurearuande järgi kasutab Moskva spioone, sotsiaalmeediat ja Vene riigimeediat avalikkuse usu õõnestamiseks demokraatlike valimiste aususse ja legitiimsusesse.