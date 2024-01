Dokument: EPP soovib tühistada EL-is kehtima hakkava autode nullheitme nõude

EL tahab praegu alates 2035. aastast keelustada sisepõlemismootoriga autode müügi. EL tahab nii dekarboniseerida Euroopas asuvat autoparki, kuna transport annab praegu veerandi Euroopa Liidu kasvuhoonegaasidest. Dokumendi kohaselt tahab EPP sellest eesmärgist loobuda.

Selle asemel, et sundida inimesi üle minema elektriautodele, tahab EPP keskkonnakaitseks kasutada turupõhiseid meetmeid, koos taastuvenergia tootmise suurendamisega. Samuti tahetakse edasi arendada Euroopa rohelist kokkulepet.

Politico vaatas 14-leheküljelist dokumenti, milles EPP kutsub üles ka looma EL-i kaitsevoliniku ametikohta. Samas tahetakse kaotada EL-i välispoliitika juhi ametikoht, selle asemele tuleks EL-i välisministri ametikoht. Praegu on EL-i välispoliitika juht Hispaania sotsialist Josep Borrell.

Dokumendis seisab, et seni pole välispoliitika esindajad sageli suutnud oma rolli täita. Seetõttu kutsub EPP üles asendama see ametikoht EL-i välisministriga. Selle eesmärgiks oleks tagada, et EL saaks rahvusvahelistele kriisidele kiiresti reageerida.

EPP tahab veel EL-i piirivalvurite arvu kolmekordistada, suurendada varjupaigataotluste menetlemist kolmandates riikides ning sõlmida EL-i väliste riikidega rohkem kokkuleppeid, et migrantide voogu piirata.

EPP plaanid peegeldavad parempoolsete parteide mõjuvõimu kasvu EL-is. Viimased küsitlused näitavad, et EPP võidab juunis toimuvad Euroopa Parlamendi valimised, kasvab ka parempopulistide populaarsus.

Politico päris dokumendi kohta aru ja EPP peasekretär Thanasis Bakolas ütles, et tegemist on esialgse kavandiga, mida veel muudetakse. Siiski ütles ta, et on uhke protsessi üle, mille koos EPP liidri Manfred Weberiga käivitas.