Donald Trump säilitab edumaad New Hampshire'is neli päeva enne eelvalimisi

New Hampshire'i osariigi tähtsaima ajalehe The Boston Globe tellitud ja Suffolki Ülikooli läbiviidud küsitluse kohaselt toetab Donald Trumpi 51,8 protsenti osariigi vabariiklaste eelvalimistest osa võtta kavatsevatest valijatest.

Trumpi peamine konkurent Lõuna-Carolina ekskuberner Nikki Haley naudib 35,4 protsendi valijate toetust.

Kolmandale kohale jääb Florida kuberner Ron DeSantis, keda toetab 6,4 protsenti New Hampshire'i osariigi vabariiklaste eelvalimiste valijaskonnast.

Ülejäänud valijatel pole kas eelistust või nad toetavad mõnda muud kandidaati.

Nikki Haley võrdlemisi kõrget toetust seletab asjaolu, et New Hampshire'is saavad hääletada mitte ainult vabariiklased, vaid ka erakondliku kuuluvuseta valijad. See-eest tohtisid nädala alguses peetud Iowa eelvalimistel hääletada ainult vabariiklased.

Kokku on New Hampshire'i vabariiklaste eelvalimiste eeldatavast valijaskonnast 55,4 protsenti vabariiklased ja 44,2 protsenti erakondliku kuuluvuseta valijad. Kui oodatust rohkem sõltumatuid valijad võtab tegelikest eelvalimistest osa, võib Haley tulemus võrreldes küsitlusega paraneda.

Samas toetab enamik Haley valijatest Lõuna-Carolina ekskuberneri ennekõike seetõttu, et ta on suurim Trumpi oponent. Ainult 42,4 protsenti Haley valijatest ütles, et nende hääl on ennekõike hääl Haley poolt, samas kui 54,8 protsenti Haley toetajatest ütles, et nad hääletavad tema poolt, sest nad on Trumpi vastu.

Seevastu Trumpi valijate seast hääletab just ekspresidendile toetuse avaldamise eesmärgil 92,7 protsenti tema valijatest ja ainult 4,6 protsenti Trumpi valijatest toetab teda ennekõike seetõttu, et nad ei taha, ei Haley võidaks.

Trumpi kasuks räägib ka see, et 37,2 protsenti küsitlusele vastanutest peab ennast ideoloogiliselt konservatiivseks inimeseks ja veel 16,6 protsenti väga konservatiivseks inimeseks. Ennast määratleb mõõdukaks valijaks ainult 36,4 vabariiklaste eelvalimistest osa võtta kavandavatest inimestest.

New Hampshire'i eelvalimised toimuvad 23. jaanuaril ning enamikes osariigi linnades lähevad valimisjaoskonnad kinni kell 19.00 kohaliku aja järgi ehk Eesti aja järgi 24. jaanuaril kell 2.00. Kõik valimisjaoskonnad suletakse kell 20.00 kohaliku aja järgi ehk Eesti aja järgi 24. jaanuaril kell 3.00. Tulemused peaksid selguma mitme tunni jooksul ehk Eesti aja järgi 24. jaanuari hommikuks.