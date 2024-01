Pistorius: Putin võib rünnata NATO-t viie kuni kaheksa aasta pärast

"Me kuuleme Kremlist tulevaid ähvardusi iga päev, seega peame võtma arvesse, et Vladimir Putin saab ühel päeval rünnata isegi mõnda NATO riiki," ütles Pistorius Saksa väljaandele Der Tagesspiegel.

"Meie eksperdid eeldavad, et see [Vene rünnak] võib osutuda võimalikuks viie kuni kaheksa aasta pärast," ütles Pistorius reedel avaldatud intervjuus, lisades samas, et rünnak pole lähiajal tõenäoline.

Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris karmistas Kreml retoorikat ka NATO-sse kuuluvate Eesti, Läti, Leedu ja Poola suhtes. Lisaks on viimasel ajal Vene ähvardusi saanud ka Moldova valitsus, kirjutab Politico.

Seetõttu hoiatavad paljud Euroopa kaitseministrid ja analüütikud, et suurema Venemaa ja NATO vahelise sõjaline konflikti oht on reaalne.

Kolmapäeval ütles NATO sõjalise komitee esimees admiral Rob Bauer, et NATO seisab silmitsi kõige ohtlikuma maailmaga aastakümnete jooksul.

Varem jaanuaris hoiatasid Rootsi relvajõudude juht Micael Byden ja tsiviilkaitse minister Carl-Oskar Bohlin, et sõda võib tulla Rootsi, mistõttu tuleks rootslastel selleks valmistuda.

Pistoris ütles oma värskes intervjuus, et Rootsi hoiatused on arusaadavad Skandinaavia vaatevinklist, lisades, et Rootsi olukord on kõige tõsisem. Rootsi liitumine NATO-ga venib, kuna vastavat lepingut pole veel heaks kiitnud Türgi ja Ungari parlamendid.

"Kuid me peame õppima taas elama ohuga koos ning valmistuma ohuks ette nii sõjaliselt, ühiskondlikult kui tsiviilkaitse vaatevinklist," ütles Pistorius.

Eelmise aasta lõpus täiustas Saksamaa esimest korda alates 2011. aastast oma sõjalist doktriini, seades eesmärgiks Bundeswehri ehk Saksa kaitsejõudude võimekuse olulist tõstmist.

Ka Poola valitsus on mures Vene ohu pärast. Sel aastal tõusevad Poola kaitsekulud nelja protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP).

"Venemaa ei lähtu loogikast. 2022. aastal toimunu tundus toona võimatu. Peame olema valmis igaks stsenaariumiks," ütles nädala alguses Poola kaitseminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.