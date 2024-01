Kallas kaalub presidendi vastuvõtul mitteosalemist

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et teda häirib president Alar Karise otsus mitte kutsuda vabariigi aastapäeva vastuvõtule enamikku riigikogu liikmetest ning seetõttu ei ole ta kindel, kas ta seal ka ise osaleb.

Mitmed riigikogu saadikud on väljendanud pahameelt president Alar Karise otsuse üle kutsuda seekord vabariigi aastapäeva vastuvõtule ainult riigikogu juhatus, komisjonide esimehed ja aseesimehed ning fraktsioonide juhid, mis tähendab enamuse rahvasaadikute peolt kõrvalejäämist.

"Ma tunnen ka ennast puudutatuna sellest valikust, seetõttu ei ole ma kindel, kas ma ise sellel peol saan osaleda," ütles Kallas.

"Kui aus olla, siis ega ma ei saa presidendi motiividest lõpuni aru. Meil on parlamentaarne riik, kus kõrgema võimu kandja on rahvas, rahvas valib riigikogu ja riigikogu valib peaministri ja presidendi. Seega näiteks minu tööandja on riigikogu," kommenteeris Kallas.

"Mina ei ole kindlasti see, keda riigikogu väga hellalt kohtleb, kui ma seal kogu aeg käin. Aga samas mulle siiski tundub, et ainult riigikogu nomenklatuuri kutsumine, ma ei pea seda õigeks," lisas ta.

Kallas tõdes, et sellest teemast on avalikkuses tehtud naljanumber.