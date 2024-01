Toom: Ždanoka juhtum heidab varju teemadele, millega mina tegelen

Toom ütles ERR-ile antud intervjuus, et temale tuli üllatusena Insideri artikkel, mis kirjeldab Läti eurosaadiku Tatjana Ždanoka ja Venemaa julgeolekuteenistuse FSB koostööd.

"Ega mina ei tea ju, kust need rahad tulevad ja kes kelle käest küsib ja kes kellega veduri juures kokku saab. Nii et jah, mulle oli see üllatus," sõnas Toom.

Toom tõdes, et tema tegeleb mõne sama teemaga, millega Ždanokagi, näiteks mittekodanikega, kuid mingeid viiteid sellele, et viimane teeks koostööd FSB-ga, ei ole olnud.

"Ma ei ole temaga veel rääkinud. /.../ Aga kui see, mis seal (artiklis) toodud on, vastab tõele, siis see on muidugi väga kurb," ütles Toom. Ta märkis, et kuigi ta ei ole Ždanokaga sõber ja pole lähedalt suhelnud, kavatseb ta artikli kohta Ždanokalt küsida.

"Aga muidugi ma ilmselt muudan suhtumist temasse päris tugevasti, sest on asjad, mida sa ei tee. Meil on olemas ka eetikakoodeks parlamendis. Meil need asjad pole otseselt keelatud eetikakoodeksi järgi, aga minu jaoks on see alati onud väga selge, et kui sa ajad mingit asja, siis teed seda läbipaistvalt, ei võta kellegi raha, välisriikide raha, ükskõik kas sõbralike või vaenulike välisriikide raha, sa lihtsalt neid asju ei tee. See on minu meelest iseenesest mõistetav," rääkis Toom.

Toom kinnitas, et temale ei ole Vene eriteenistused kunagi mingit raha pakkunud.

Toomi hinnangul heidab antud juhtum varju ka neile teemadele, millega tema ise tegeleb.

"Mind antud juhul ei huvita see vari, mis mulle langeb. Mind väga häirib see, et kogu see lugu stigmatiseerib väga tugevalt teemasid, millega ma tegelen. Näiteks meil tuleb märtsis Euroopa Parlamendis arutlusele petitsioon, mis puudutab Läti valitsuse plaani deporteerida 1000 või veel rohkem Vene kodanikku. Ja muidugi ma võin nüüd mürki võtta, et saali ilmub mõni saadik, kes loeb seda artiklit ja sellega tapab selle arutelu. See on väga kurb," rääkis Toom.