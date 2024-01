Austraalia ettevõte uurib haruldaste muldmetallide tehase Eestisse rajamist

Hastings soovib Austraaliast transportida haruldaste muldmetallide kontsentraati Euroopasse, kus see hüdrometallurgiliste meetoditega puhastataks ning oleks toormeks Sillamäel tegutsevale Silmeti haruldaste muldmetallide eraldusrajatisele ja Narvasse ehitatavale magnetitehasele, teatas ühendasutus.

Hastingsil on Silmeti omanifirmas Neo Performance Materialsis 20-protsendiline osalus.



Hastingsi juhatuse esimees Charles Lew sõnul soovivad nad analüüsida esmalt projekti tasuvust.

"Meil on hea meel selle partnerluse loomise üle EAS-i ja KredExi ühendasutusega, et hinnata järgnevaid töötlemisvõimalusi, sealhulgas planeerimis- ja lubade andmise protsesse ning võimalikke toetusvõimalusi Euroopa Liidu Õiglase Ülemineku Fondist," ütles Lew.



Neo Performance Materials teatas 2022. aastal, et neil on plaanis Narvasse rajada magnetite tootmistehase koos teadus- ja arenduskeskusega. Riik toetas projekti õiglase ülemineku fondist 18,75 miljoniga, Neo Performance Materials investeeris omalt poolt 81,25 miljonit eurot.

Praegu puudub Euroopa Liidus jätkusuutlik püsimagnetite tootmisvõimsus, mis toetaks suurenenud nõudlust tuuleturbiinide, elektriautode, robootika ja muu järele.