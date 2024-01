Õpetajate streik hakkab vaibuma

Pooled õpetajad Tallinna Pirita Majandusgümnaasiumist streikisid möödunud nädalal viis päeva. Tänasest on kogu kollektiiv tööl tagasi.

"Me streigime ikka oma mõtetes edasi, sest probleem ei ole saanud õiglast lahendust. Aga samas meie õpilased muretsevad. Nädal aega ei ole toimunud sisulist õppetööd," ütles Pirita Majandusgümnaasiumi direktor Toomas Pikhof.

Meeldetuletuseks poliitikutele, et streik on tähtajatu, korraldas haridustöötajate liit esmaspäeval Toompeal piketi.

"Mina koos enda kõrval kaaskolleegidega oleme (streikinud) järjestikku, läheb kuues päev streikimiseks tööpäeva mõttes. Kahjuks pean ütlema, et mitte kogu kollektiiv ei streigi. Tunnen uhkust selle 25 protsendi ehk seitsme õpetaja üle, kes meiega seni on jätkanud," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Muraste kooli õpetaja Sigrid.

Sel nädalal on lubanud streigiga jätkata üle kahe ja poole tuhande õpetaja 150 erinevast koolist.

"Ikkagi on tuhandeid õpetajaid, kes streigivad ja paljud ka nädalavahetusel veel mõtlesid ja otsustasid ning nüüd on küsimus, kas nad jõudsid õigeaegselt või mõistliku ajaga oma juhile teada anda, et nad tahavad streiki jätkata. Me oleme suunanud inimesi, et nad ei paneks ka oma juhti väga täbarasse olukorda, vaid ikkagi ette teatada ja kui esmaspäeva hommikul teatada, et ma hakkan jälle streikima, võib see väga keeruline olla. Nii et mõned siis ka alles täna teatavad, et nad homsest jätkavad streikimist," rääkis haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri.

Õismäe Vene Lütseumis streikis möödunud nädalal 95 protsenti õpetajatest ning samas mahus jätkatakse teisipäevani. Edasised plaanid tehaksegi teisipäevasel koosolekul.

"Meie koolis on päris palju õpetajaid, kes on valmis lõpuni streikima. Me ei ole loomulikult otseselt küsinud, sest see ei ole eetiline, see ei ole professionaalne, aga oleme kursis nende arvamustega ja teame, et paljud ikkagi rääkisid ja mainisid, et nad ootavad mingisugust otsust valitsuse poolt," ütles Tallinna Õismäe Vene Lütseumi õppejuht Natalja Kislaja.

Samas võivad streigi katkestanud õpetajad sellega taas liituda.

"Ma olen täiesti seda meelt, et kui õpetajad selle nädala jooksul ei näe lahendust valitsuse poolt, siis kindlasti õpetajad jätkavad tähtajatut streiki," ütles Pikhof vastuseks AK küsimusele, kas tema hinnangul võivad tema kooli õpetajad otsustada uuesti streikima hakata.

Haridustöötajate liidu sõnul on streigifondi kogunenud piisavalt raha, et tähtajatu streigiga jätkata. Esmaspäevahommikuse seisuga oli suurim fondi tehtud annetus tuhat eurot.