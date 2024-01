Teisipäev on paljudes kohtades vihma- ja lörtsisajuga

Alanud nädal on sageli vesise sajuga, kõrvalteed püsivad mitmel pool libedad.

Teisipäeva öö on Eestis valdavalt pilves. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, vastu hommikut võib kohati sekka tulla ka jäävihma. Paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, enne keskööd puhanguti 12 meetrit sekundis, vastu hommikut tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -2 ja +3 kraadi vahel.

Hommikul sajab mitmel pool vihma ja lörtsi. Välistatud pole ka jäävihm. Teed on libedad. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist +1 kraadini.

Päev jätkub mitmel pool vihma ja lörtsiga, sekka võib tulla ka jäävihma, paiguti on udu. Pärastlõunal sadu ja pilved hõrenevad. Tuul pöördub lõunasse ja kagusse ning ulatub 2 kuni 8 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist +3 kraadini. Teedel püsib suur libeduseoht.

Kolmapäeval liigub üle Eesti vihmasadu, millega koos tuleb ka lörtsi ja jäävihma. Libedus on teedel väga suur. Öine õhutemperatuur on 0 kraadi ümber, päeval valitsevad plusskraadid. Neljapäeva ennelõunal liiguvad järgmised vihma- ja lörtsipilved kiiresti üle maa itta. Edelatuul paisub üle maa tormiks. Õhutemperatuur on öösiti -1 ja +2, päeval 0 ja +4 kraadi vahel. Reedel läheb külmemaks ning järgmine sadu saabub lume ja lörtsina. Laupäeval võib lumi ja lörts asenduda taas vihmaga.