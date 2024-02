Galerii: Vasakpartei üldkoosoleku pidamine luhtus

Vasakparteil oli kavas valida erakonna juhatus ja esimees. Samuti kinnitada erakonna programm ning põhikirja muudatused.

Reedel ütles Vasakpartei strateegiajuht Robert Kiisler, et partei on ette arvestanud, et kvoorumit suure tõenäosusega kokku ei tule.

"Põhjus, miks me selle üldkogu nii vara korraldame pärast erakonna taaselustamiskatset, on sellepärast, et see oli kohtupoolne tingimus Keijo Lindebergile [erakonna juhatuse liige] – ta pidi enne 8. veebruari üldkogu korraldama," selgitas Kiisler.