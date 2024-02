Vasakpartei plaanib aasta lõpus korraldada uue üldkoosoleku

"Edasine tegevus on see, et jätkame uute liikmete värbamist, programmi ja põhikirja uuendamist. Esialgne plaan on kvoorum kokku saada aasta lõpuks," ütles Vasakpartei strateegiajuht Robert Kiisler.

Erakonna 552 liikmest tuli viimasele üldkoosolekule kohale kümmekond.

"Praegu on kõik kvoorumi taga kinni," sõnas Kiisler erakonna tulevikuplaanide kohta.

Sotsiaaldemokraatide ridadest lahkunud ja Vasakparteiga liitunud endised noorsotsid eesotsas Kiisleriga soovivad korduvalt venemeelsuses süüdistatud Eestimaa Ühendatud Vasakparteis läbi viia reformid, eesmärgiga luua eestimeelne vasakerakond.