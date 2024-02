Föderaalreservi juht ennustab kolme intressilangetust aasta jooksul

Powell ütles CBS-ile, et peaaegu kõik föderaalreservi nõukogu liikmed arvavad, et see langetab intressimäärasid praeguselt 5,25 kuni 5,5 protsendi tasemelt mingil hetkel 2024. aasta jooksul. Hetkel on föderaalreservi intressimäär kõrgeim 23 aasta jooksul.

Föderaalreservi juht lisas, et tema kolleegid eeldasid detsembris, et intressimäärad langevad aasta jooksul 0,75 protsendipunkti võrra. Kuigi uued USA keskpanga nõukogu prognoosid avaldatakse alles 20. märtsil, pole Powelli sõnul põhjust arvata, et prognoosid oluliselt muutuks, vahendab Financial Times.

"Kui majandus nõrgeneb, siis me võime langetada intressimäärasid varem ja võib-olla ka kiiremini. Kui majandus paraneb, kui inflatsioon osutub vastupidavamaks, siis see võib sundida meid langetama määrasid hiljem ja võib-olla aeglasemalt," lisas Powell.

USA turud ennustasid veel eelmisel nädalal kuus intressimäärade langetust, mis algaksid juba märtsis. Kuid Powelli sõnum, et selline stsenaarium pole kuigi tõenäoline, ning jaanuari tööhõive ootamatult kiire kasv jahutas investorite ootusi.

Powelli intervjuud salvestati päev enne jaanuarikuu tööturuaruande avaldamist, mille järgi tõusis töökohtade arv USA-s kuuga 353 000 võrra ehk kaks korda kiiremini kui analüütikud ennustasid.

"Tööturg on veel väga, väga tugev. Seega sellist tüüpi valu, mille pärast olin mures ja väga paljud teised olid mures, seda ei juhtunud. Ning see on tõesti hea asi. Me soovime, et see jätkuks," ütles föderaalreservi juht USA tööturu seisu kohta.

Mõned föderaalreservi ametnikud väljendasid viimasel ajal muret, et tööturu tugevus viib suurema palgakasvu ja seega kõrgema inflatsioonini. Siiski arvab Powell, et inflatsioon jätkab langust.

"Me vaatleme inflatsiooni 12 kuu lõikes. See on meie eesmärk. Ning eelmise aasta esimesed viis kuud olid päris kõrge inflatsiooniga," ütles Powell, viidates, et nende kuude ajapikku aastasest statistikast väljalangemine võimaldab vähendada intressimäärasid suveks.

Föderaalreservi juht lisas, et on ajalooliselt tavapäratu, et intressimäärade järsk tõus viimase kahe aasta jooksul ei toonud kaasa majanduslangust või arvestatavat töötuse kasvu.

"Laiem majanduse olukord on tugev, tööturg on tugev ning inflatsioon langeb. Minu kolleegid ja mina püüame valida õige hetk, mil hakata lõdvendama meie piiravat poliitikat. See aeg on lähenemas," ütles ta.