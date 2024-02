Alanud nädal toob tagasi nii lume kui külma

Sel nädalal ilm külmeneb, õhutemperatuur langeb alla nulli ning hakkab ka lund sadama. Teisipäeval on kerge lumesaju ja rahuliku tuulega talveilm.

Atlandilt ulatus möödunud ööpäeval võimas madalrõhuvöönd üle Põhjamere ja Poola Balkanimaade kohale. Vööndi lähiümbruses sadas vihma ja sooja oli kuni 10 kraadi, vööndist põhja pool oli ilm külmem ja talvisem, lõuna pool üsna kevadiselt soe ja tänu Prantsusmaal olevale kõrgrõhkkonnale ka laialt päikeseline. Vahemere ääres tõusid päevamaksimumid mõnel pool isegi 20 kraadi ümbrusesse.

Eesti jääb eeloleval ööl Laadoga järve kohalt Venemaale liikuva madalrõhkkonna edelaserva, kus mitmele poole jagub lumehooge ning puhangulist tuult. Päeval pööris kaugeneb ning Eesti kohale jääb nõrk rõhuväli, mis garanteerib siin rahuliku talveilma. Lund pudeneb ikka, aga tuul nõrgeneb. Päikest on loota enam Lääne-Eestis. Õhus valitsevad miinuskraadid.

Kolmapäeval jõuab Lõuna-Skandinaaviasse uus sajune madalrõhkkond, mis liigub üle Läänemere Baltimaade kohale. Eesti jääb selle põhjaserva, kus aeg-ajalt sajab lund ning idakaarest põhja pöörduv mõõdukas tuul toob meile külma juurde.

Öö vastu teisipäeva on Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund, rannikul tuiskab kohati. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14, öö hakul Lääne-Eesti saartel ja rannikul kuni 17 m/s. Külma on üks kuni seitse kraadi.

Teisipäeva hommik on pilves selgimistega. Kohati sajab lund. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Liivi lahe ümbruses puhanguti kuni 12 m/s. Külma on ühest kuni seitsme kraadini.

Päev on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega, ida pool pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vähest lund. Puhub põhjakaare tuul 1-7 m/s, õhtul pöördub tuul idakaarde. Külma on ühest kuue kraadini.

Kolmapäev on mitmel pool vähese lume ja mõõduka tuulega. Külma on nii öösel kui päeval kolm kuni üheksa, öösel kohati kuni 14 kraadi.

Neljapäev on samuti mitmel pool vähese lumega, aga rahuliku tuulega. Öösel on külma 8 - 15, kohati kuni 20 kraadi, saartel paiguti viis kraadi. Päeval on Lääne-Eestis külma kolm kuni kaheksa, Ida-Eestis 9 - 15 kraadi.

Reede on peamiselt sajuta ja karge: öösel on miinuskraade 10-20, saartel vähem, päeval soojeneb õhk vaid paari kolme kraadi jagu.

Laupäev on samuti väga külm ja kuigi olulist sadu pole enne õhtut näha, siis kõledust lisab tugevnev tuul.