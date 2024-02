Taro: metropoliidi väljasaatmine oli ootuspärane

Igor Taro sõnul oli ootuspärane, et politsei- ja piirivalve amet keeldus pikendamast Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku metropoliit Eugeni ajutist elamisluba, kuid rõhutas, et probleem on laiem.

"Mingil määral see oli ootuspärane. Küsimus ei ole ainult ühes isikus, vaid kogu selles struktuuris laiemalt. Moskva patriarhaat on Vene valitsuse ja võimudega tihedas seoses olev struktuur," ütles riigikogu liige ja Ukraina sõja teemalise päeviku pidaja Igor Taro "Ringvaates".

"See teema ei ole üldse kiriku ega usuga seotud. See on seotud väga kahtlase struktuuriga – Moskva patriarhaadiga, mis on tegelenud sellega, et on õigustanud Venemaa agressiooni Ukrainas, on õnnistanud rakette ja relvi. On öelnud, et need kes lähevad Ukrainasse lapsi tapma satuvad paradiisi ja saavad kõik patud andeks," ütles Taro.

Taro sõnul on küsitav, mida teevad Eestis inimesed, kes kuuluvad struktuuri, mis Moskvas Ukraina agressiooni õigustab.

"Kui me vaatame Ukraina näitel, siis Ukraina on selle küsimuse väga tõsiselt ette võtnud. See on väga oluline julgeolekuküsimus," sõnas Taro.