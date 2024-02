Soome võib loobuda kestliku juhtimise EL-i direktiivi toetamisest

Jutt käib äriühingute kestlikkuse hoolsuskohustuse direktiivist (CSDDD). Selle eesmärgiks on tõhustada keskkonna- ja inimõiguste kaitset kogu Euroopa Liidus. See võimaldab võtta ettevõtted vastutusele inimõiguste- ja keskkonnarikkumiste eest. Direktiiv peaks tagama, et ettevõtete ärimudel ja strateegia on kooskõlas Pariisi kliimamuutuste kokkuleppega.

Kriitikud leiavad, et selline direktiiv ei panegi ettevõtjaid lõpuks pingutama ning pikaajalisi keskkonnamõjusid tegelikult arvesse võtma. See võib tuua kaasa koormuse kasvu nii äriühingutele kui ka järelevalveasutustele.

Neljapäeval kujundas direktiivi suhtes seisukoha ka Soome, kui parlamendis kogunes direktiiviga tegelev komisjon. Soome ei pruugi selle direktiivi poolt hääletada, kui seda teevad ka teised riigid, vahendas Yle.

Soome toetab ettevõtete vastutuse reguleerimist EL-i tasandil. Komisjon leiab, et sellist direktiivi on vaja, sest ettevõtete vabatahtlik tegevus pole kestlikkusprobleeme lahendanud. Komisjoni juht Heikki Autto ütles aga, et kahjuks sisaldab direktiiv ka elemente, millega Soome ei saa nõustuda.

Komisjon suhtub kriitiliselt sellesse, et firmade vastu võidakse esitada hüvitise nõudmiseks ühishagi ning ettevõtetel oleks teatud olukordades kohustus esitada tõendeid.

"Mõelgem sellele olukorrale, kus suurte ressurssidega MTÜ hakkab ettevõtteid kaebama kohtusse. Need protsessid on kulukad, võtavad aega. Need võivad kaasa tuua firmade kokkuvarisemise, töökohtade kadumise. Mulle ei meeldi see ameerikalik mõtteviis," rääkis komisjoni liige Jani Mäkela.

Komisjon märkis, et ühishagi esitamise õigus ja tõendite esitamise kohustus erinevad Soomes kehtivast süsteemist, lõpuks killustaksid sellised reeglid süsteemi veelgi. Komisjon muretseb, et selline direktiiv võib lõpuks koormata Soome õigussüsteemi.

Komisjon jagunes lõpuks direktiivi toetamises kahte leeri. Võimuparteid toetasid direktiivi tagasilükkamist, seda toetas veel ka Keskerakond. Sotsiaaldemokraadid, Vasakliit ja rohelised tahavad direktiiviga edasi minna.

EL-i riigid hakkavad direktiivi arutama reedel. Saksamaa on juba teatanud, et ei toeta sellist direktiivi. Ka teised liikmesriigid on avaldanud sellele direktiivile vastuseisu. Soome toel võib direktiivi tagasilükkamiseks tulla kokku vajalik häälteenamus.