Enamiku ameeriklaste sõnul on Biden ja Trump liiga vanad

Lausa 86 protsenti ameeriklastest arvab, et 81-aastane Biden on liiga vana, et teist ametiaega president olla, selgub ABC Newsi tellitud ja uuringufirma Ipsos küsitlusest.

Samuti arvab 62 protsenti ameeriklastest, et ka vabariiklaste eeldatavast presidendikandidaadist 77-aastane Donald Trump on uueks ametiajaks liiga vana. Trump pidas USA presidendiametit 2017. jaanuarist kuni 2021. aasta jaanuarini.

Sealjuures arvab 59 protsenti vastanutest, et nii Trump kui ka Biden on liiga vanad. 2024. aasta novembrikuus peetavate USA presidendivalimiste võitja ametiaeg kestab 2025. aasta jaanuarist 2029. aasta jaanuarini. Biden oleks sel ajal 86-aastane ja Trump 82-aastane.

Vastanute seas esineb märkimisväärne erakondlik erinevus: 73 protsenti demokraatidest peab Bidenit liiga vanaks, samas kui ainult 35 protsenti vabariiklastest ütleb sama Trumpi kohta. Valimiseelistuseta vastanutest peab Bidenit liiga vanaks 91 protsenti ja Trumpi 71 protsenti.

Veel septembris pidas ABC Newsi ja Washington Posti ühise küsitluse järgi Bidenit liiga vanaks presidendiülesannete täitmiseks 74 protsenti ameeriklastest ja Trumpi 49 protsenti ameeriklastest.

Nii Trump kui Biden on sattunud skandaalidesse seoses salastatud dokumentide koju viimisega pärast oma ametiaja lõppu vastavalt presidendina 2021. aastal ja asepresidendina 2017. aastal. Kui Bideni suhtes otsustati eelmisel nädalal menetlus lõpetada, siis Trumpile on esitatud kriminaalsüüdistused.

Küsitluse järgi arvab 38 protsenti ameeriklastest, et Bidenile oleks pidanud süüdistusi esitama. 34 protsenti arvab, et talle pole vaja süüdistusi esitada. Juunis ABC Newsi tellitud ja Ipsose tehtud küsitluse järgi arvas 48 protsenti ameeriklastest, et Trumpile süüdistuse esitamise otsus oli õige ning 35 protsenti ütles, et süüdistusi polnud vaja esitada.

Küsitluse järgi ei usalda 41 protsenti ameeriklast kumbagi meest salastatud dokumentidega töötamisel. 33 protsenti vastanutest usaldab Bidenit rohkem kui Trumpi ja 23 protsenti usaldab Trumpi rohkem kui Bidenit salastatud dokumentidega töötamisel.

Sarnane hulk valijaid süüdistab lõunapiiri tugevdamise eelnõu läbikukkumises kongressi vabariiklasi (53 protsenti valijaid), demokraate (51 protsenti valijaid) ja Bidenit (49 protsenti valijaid). Ainult 39 protsenti süüdistab eelnõu läbikukkumises Trumpi.

Küsitluse järgi usaldab rohkem valijad Trumpi kui Bidenit sisserände, kuritegevuse, majanduse ja inflatsiooni küsimuses.

Bidenit usaldab rohkem valijaid kui Trumpi tervishoiu, abortide ja kliimamuutuste küsimuses.

Küsitlus viidi läbi 9. ja 10. veebruaril veebikeskkonnas inglise ja hispaania keeles. Küsitlusele vastas 528 USA-s elavat täiskasvanut ning küsitluse veapiir on 4,5 protsendipunkti. Küsitlusele vastanutest olid 25 protsenti demokraadid, 25 protsenti vabariiklased ja 41 protsenti valimiseelistuseta vastajad.