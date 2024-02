Ida-Viru hotellid kaotasid idapiiri sulgemisega 120 000 ööbimist aastas

Kogu Narva peale on 150 hotellikohta, neist kolmandik hotellis Narva. Hotelli täituvus kõigub 50 protsendi kandis. 40 inimest mahutav saunakeskus, kolme mullivanni ja nelja saunaga, rajati keldrisse ning nüüd saab hotell end reklaamida Eesti idapoolseima spaana.

"Meie loodame, et tõstame umbes 10 protsendi võrra täituvust ja see on peamine eesmärk. Aga sel aastal ei ole Vene turisti ja see on kõige suurem mõjutegur," ütles hotell Narva tegevjuht Vladimir Aret.

Maakonna suured spaad kiidavad Narva hotelli julguse eest keset kriisi investeerida, kuid risk on samuti olemas.

"Lätlaste jaoks me oleme natuke liiga kauged madalhooajal, soomlaste jaoks natuke liiga piiri lähedal. Vene turust ma üldse enam ei räägi, see kadus ära ja enam tagasi ei tule, mis paneb mõtlema, et kuidas edasi ja kuidas me siin hakkama saame," lausus Narva-Jõesuu Medical SPA juht Karina Küppas.

Ida-Viru turismikorraldajad kinnitavad, et Vene turistiga on hotellidel jalad põhjas ja langeda pole enam kuhugi. Edasi saab vaid kasvada. Eelmisel aastal ööbis Ida-Virumaal üle 300 000 siseturisti. Soomlasi oli vaid 16 000, kiire lootus on ärituristile.

"Meil käib õiglane üleminek, millega seoses kasvab mühinal äriturism. Siia on juba tulnud suuri tehaseid ja juba praegu on puudu majutuskohti just sellele ärikliendile," ütles Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen.

Narva hotelli spaa ja saunakeskuse ehitus maksis 800 000 eurot, neljandik summast saadi EAS-ist. Tänavu saab Ida-Virumaal turismiettevõtluseks raha küsida ka õiglase ülemineku fondist.