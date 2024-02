Prantsusmaa lubas 2024. aastal täita NATO kaitsekulutuste eesmärgi

Prantsusmaa kaitseminister Sebastien Lecornu ütles neljapäeval, et riik kulutab juba sel aastal riigikaitsele vähemalt kaks protsenti SKP-st.

"Prantsusmaa täidab NATO eesmärgi kulutada 2024. aastal kaitsele kaks protsenti oma SKP-st," ütles neljapäeval Lecornu.

Venemaa jätkab sõjalist tegevust Ukrainas ja NATO liikmesriigid suurendavad nüüd kaitsekulutusi. Ka Saksamaa on lubanud, et tõstab oma kaitsekulud üle kahe protsendi SKP-st.

Hiljuti hoiatas veel Donald Trump, et USA ei kavatse tema ametiajal kaitsta NATO liitlasi Venemaa rünnakute vastu, kui nood ei täida võetud rahalisi kohustusi. Trump on samas varemgi hoiatanud, et USA ei tule appi riikidele, kes ei täida lubadust eraldada kaitseks vähemalt kaks protsenti SKP-st.

Trump on varem väljendanud kahtlusi Ukraina abistamise ja NATO suhtes ning öelnud, et on ebaõiglane kohustada Ühendriike kaitsma neid alliansi liikmeid, kes ise oma kaitse eest hoolt ei kanna.