Haapsalu Väikese Viigi kalad hukkusid

Haapsalus asuv Väike Viik on jäänud paksu jääkatte tõttu sellel talvel ummuksisse ja paljud sealsed kalad on hukkunud. Vabatahtlik kalakaitse alustas neljapäeval Väikese Viigi jäässe aukude puurimist ja vee hapnikuga rikastamiseks mõeldud pumpamist.

Väike Viik on Haapsalus asuv kunagisest lahest tekkinud ja praeguseks merest eraldunud veekogu. Tänavuse küllaltki karmi talve tõttu on selle jääkiht kasvanud paksuks ja olukorra on hullemaks teinud jääl olev lumi, mis takistab fotosünteesi. Esimesed kuuldused Väikese Viigi kalade hukkumisest olid jaanuaris. Sellel nädalal taas sotsiaalmeediasse jõudnud info tõmbas vabatahtliku kalakaitse tähelepanu.

"Mis me siin teha saame? Puurime auke, hakkame vett pumpama ja lükkame siis lund vähemaks jää pealt nii palju, kui siis jõuame ja jaksame. Täna on meil siin abiks kolm inimest pluss siis omavalitsuse poolt on ka siis kaks inimest," rääkis vabatahtliku kalakaitse Pärnumaa välijuht Agnes Lillemets.

Haapsalu kohtumaja lähedal Väikese Viigi servas asuvas jäälõhes võis näha täna nii hukkunud kalu kui ka veel õhupuudust trotsivaid isendeid. Teatud määral on paratamatu, et karm talv jätab mõne veekogu kalastikule oma jälje. Lillemets loodab siiski, et midagi õnnestub Väikeses Viigis päästa.

"Keegi oli kommenteerinud, et kuu aega on see olukord juba olnud, ma arvan, et kahjuks vist on juba enamus läinud, aga ehk midagi saame ikka ära teha. Kellegi jaoks kindlasti," ütles Lillemets.

Lillemets kutsus kohalikke üles, et need jätkaksid Väikese viigi jäässe aukude puurimisega ka järgnevatel päevadel. Munitsipaalettevõte Haapsalu Linnahooldus tegi Väikese Viigi jäässe kalade jaoks auke ka jaanuaris.