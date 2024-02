Nikki Haley lubab jätkata kampaaniat Lõuna-Carolina tulemusest sõltumata

Lõuna-Carolina ekskuberner ja Donald Trumpi ainus järelejäänud rivaal vabariiklaste eelvalimistel Nikki Haley lubas teisipäeval, et tema valimiskampaania jätkub ka siis, kui ta peaks oma koduosariigis laupäeval peetavatel eelvalimistel kaotada. Samuti kritiseeris Haley Trumpi viimase aja väljaütlemisi.

"Ma keeldun lahkumast. Lõuna-Carolina hääletab laupäeval. Ka pühapäeval ma ikka kandideerin veel presidendiks. Ma ei lähe kuhugi," ütles Haley Lõuna-Carolinas peetud kõnes.

Kuigi Haley oli osariigi kuberner 2011. kuni 2017. aastani, ennustavad kõik küsitlused talle Trumpile allajäämist laupäeval ehk 24. veebruaril toimuvatel eelvalimistel. Kõige värskema USA Today tellitud ja Suffolki Ülikooli läbiviidud küsitluse järgi toetaks Trumpi 63 protsenti eelvalimiste valijatest ning Haley peab leppima 35 protsendi valijate toetusega, kirjutab Financial Times.

Haley on küsitluse järgi populaarseim ennast mõõdukateks ja liberaalseteks peetavate valijate seas ning nende seas, kes on mures demokraatia seisu pärast USA-s. Lõuna-Carolinas ei peeta ametlikult arvet selle üle, kas valija kuulub demokraatlikku või vabariiklikku erakonda ning kõik valijad saavad osaleda ükskõik mis erakonna eelvalimistel.

Pärast Lõuna-Carolinat toimuvad eelvalimised 27. veebruaril Michigani osariigis ning 5. märtsil leiab aset "superteisipäev", mil hääletus toimub rohkem kui kümnes osariigis korraga. Haley on lubanud jätkata kandideerimist vähemalt kuni "superteisipäevani", kuigi küsitluste järgi ei pruugi ta võita üheski osariigis.

Trumpi valimiskampaania juhtivnõunikud Chris LaCivita ja Susie Wiles avalikustasid teisipäeval dokumendi, mille järgi saab Trump üle poole vabariiklaste delegaatidest juba märtsi jooksul, mistõttu "Haley lõpp on lähedal".

Haley kritiseeris samuti teisipäeval teravalt Trumpi, nimetades teda "ebastabiilseks ja endast väljas olevaks".

Lõuna-Carolina ekskuberner eitas samuti kuulujutte, justkui ta kavatseks Trumpi asepresidendikandidaadiks pürgida või pärast oma kampaania lõppu talle kiiresti toetust avaldada.

"Paljud neist poliitikutest, kes avalikult toetavad Trumpi, kardavad teda eravestlustes. Nad teavad, kuivõrd suureks katastroofiks ta on olnud ja on tulevikus meie erakonnale. Nad lihtsalt kardavad seda valjult välja öelda," ütles Haley.

"Ma ei karda Trumpi. Ma ei taha midagi temalt saada," ütles Haley, lisades, et Trump on muutumas aina kurjamaks ja ründavamaks iga päevaga.

"Olen kiusajatega kogu elu tegelnud. Nad ei hirmuta mind," ütles Haley Trumpi kohta.

Haley reageeris ka teisipäeva õhtul vallandanud skandaalile, kui Trump nimetas intervjuus Venemaa vanglas eelmisel nädalal teadmata asjaoludel surnud poliitvangi Aleksei Navalnõid "väga vapraks meheks", kuid samal ajal võrdles ta enda vastu esitatud kriminaalsüüdistusi Navalnõi kohtlemisega Vene võimude poolt.

"See toimub pärast seda, kui Trump ütles, et ta innustaks Putinit tungima sisse ükskõik mis NATO riiki, mis pole piisavalt panustanud," ütles Haley, lisades et selmet kritiseerida Putinit, võrdleb Trump ennast Navalnõiga, kirjutab Politico.

"Donald Trump võrdleb taas Ameerikat Venemaaga. See pole Ameerika Ennekõike. See on nagu saast, mida te kuulete liberaalidelt," kirjutas Haley Trumpi intervjuu järel X-is (varem Twitter).