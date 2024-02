EL leppis kokku 13. Venemaa-vastaste sanktsioonide paketis

"EL-i saadikud leppisid just kokku 13. sanktsioonide paketis Venemaa Ukraina-vastase agressiooni raames," seisab Belgia kontol. Teadaandes lisatakse, et tegemist on "ühe laiema" sanktsioonide paketiga, mille on EL seni heaks kiitnud.

Uues sanktsioonide paketis on peaaegu 200 organisatsiooni ja isikut, kes lisanduvad EL-i musta nimekirja. Samas pole selles paketis uusi sektoraalseid sanktsioone konkreetsete Vene majandusharude suhtes.

Eelmisel nädalal kirjutas Financial Times, et sanktsioonide paketi vastuvõtmine viibis Ungari vastuseisu tõttu, sest Budapest polnud nõus nimekirja Venemaa sõjatööstusega koostööd teinud kolme Hiina ettevõtte kandmisega.

Tänu kolmapäeval saavutatud EL-i riikide kokkuleppele on võimalik uue paketi ametlikult vastu võtta Venemaa täiemahulise sissetungi teiseks aastapäevaks.