Läti keelab Venemaa põllumajandussaaduste impordi

Parlament võttis otsuse vastu kiireloomulisena. Osa opositsioonist esitas oma seaduseelnõu sooviga keelata lisaks impordile ka Lätit läbiv viljaeksport teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Et selle takistamine pole Läti pädevuses, otsustati põllumajandusministeeriumi esitatud seadusemuudatuste kasuks, mis mõjutab ainult Läti ettevõtteid.

Läti valitsus koostab kahe nädala jooksul nimekirja impordikeelu saanud tooteist, piirang kehtib kuni järgmise aasta 1. juulini.

Kuigi Läti peaminister Evika Silina leiab, et sellist otsust oleks mõjusam langetada Euroopa Liidu või vähemalt Balti riikide tasemel, pole seni ükski teine maa lätlaste algatusega kaasa tulnud.

"Osa põllumeeste nõudmistest, mis on minuni jõudnud, on juba täidetud ja otsused langetatud ka valitsuse tasemel. Toetame ettevõtteid, kes on seni ostnud Venemaalt või Valgevenest vilja või sellest valmistatud tooteid ja neid ümber töödelnud," lausus Silina.

Viljaimpordi keeld on olnud ka Läti põllumeeste üks peamisi nõudmisi, sest Venemaa odav toore ei võimalda kohalikel põllumeestel oma kaupa õiglase hinnaga müüa. Siiski prognoositakse Lätis nüüd põllumajandustoodete hinnatõusu, sest munatootjad ja teisedki on harjunud kasutama Venemaalt pärit sööta. Läti oli mullu 280 miljoni euroga Venemaa vilja impordis Euroopa Liidu riikidest teisel kohal.