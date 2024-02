Rootsi politsei: ligi 60 000 inimest on seotud kuritegelike jõukudega

Rootsi politsei hinnangul on riigis 14 000 inimest, kes kuuluvad kuritegelikesse rühmitustesse. Kokku on kuritegelike jõukudega seotud umbes 62 000 inimest.

Rootsi politseijuht Petra Lundh ja justiitsminister Gunnar Strömmer andsid reedel ühise pressikonverentsi. Strömmer ütles pressikonverentsil, et riik on erakorralises olukorras, vahendas Rootsi rahvusringhääling SVT.

Politsei hindas varem, et kuritegelike jõukudega on seotud umbes 30 000 inimest. Politsei viis läbi aga põhjalikuma uurimise ja nüüd hindavad võimud, et jõukudega on seotud lausa 62 000 inimest.

"Oleme läbi vaadanud kõik tegevused, mida peetakse organiseeritud kuritegevuseks. See võib toimuda kohalikul, riiklikul või ka rahvusvahelisel tasandil," ütles Lundh.

Rootsis tegutsevad nüüd ka rahvusvaheliselt juhitud kriminaalsed organisatsioonid.

"Näeme, et see, mis varem algatati kohapeal, algatatakse nüüd välismaal ja viiakse ellu kohapeal. See on meie jaoks väljakutse," rääkis Lundh.

Ligi 14 000 inimest on aktiivsed kurjategijad, neist kaks tuhat on jõuguliidrid. 88 protsenti neist on Rootsi kodanikud.

"Nemad on need, kes kontrollivad ja juhivad kuritegelikku tegevust," ütles Lundh.

Jõukudega on seotud veel 48 000 inimest. Lundhi sõnul on tegemist inimestega, kellel on sidemed vähemalt kahe kurjategijaga, kes kuuluvad kriminaalsesse jõuku.

"Teame, et suurem osa seotud inimestest paneb toime kuritegusid, peamiselt on tegemist narkokuritegudega," ütles Lundh.