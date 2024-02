Narva haigla juht Kõrgvee toimetati tervise halvenemise tõttu haiglasse

"Ta pidi kohtumisel isiklikult kohal olema, kuid tundis end äkki halvasti ja läks Tartusse arsti juurde," ütles haigla pressiesindaja Darja Davõdovskaja RusDelfile.

Neljapäeval kell 18 toimub haigla nõukogu koosolek, kus plaani järgi tagandatakse ametist haigla juht Ago Kõrgvee.

Narva haigla nõukogu esimees ja riigikogu liige Aleksei Jevgrafov (Keskerakond) on Kõrgvee tagandamise põhjuseks see, et ta on võimu kuritarvitanud ja tekitanud Narva Haiglale ulatuslikku rahalist kahju.

Ago Kõrgvee peab oma tagandamist poliitiliseks otsuseks ning on finantsdistsipliini rikkumisi eitanud. Kõrgvee sõnul on haigla rahaasjad korras.

Narva haigla töötajad korraldavad neljapäeval Narvas Raekoja platsil Kõrgvee toetuseks piketi.