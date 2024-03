Oluline reedel, 1. märtsil kell 5.40:

- Prantsusmaa tellib Ukraina jaoks 100 drooni;

- ISW: Vene väed jätkavad Bahmuti lähedal asuvate Ukraina positsioonide ründamist;

- Johnson: Ukraina abi kaalutakse pärast USA rahastamises kokkuleppimist.

Prantsusmaa tellib Ukraina jaoks 100 drooni

Prantsusmaa kaitseminister Sebastien Lecornu teatas, et riik tellib Ukrainale firmalt Delair 100 drooni. Lecornu sõnul jõuavad droonid Ukrainasse 2024. aasta suvel.

"Kokku tellitakse meie sõjatööstuskompleksist kaks tuhat kaugjuhitavat drooni. Seda nii meie vägede ja ka Ukraina vajadusteks," rääkis Lecornu.

ISW: Vene väed jätkavad Bahmuti lähedal asuvate Ukraina positsioonide ründamist

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa väed jätkavad Bahmuti lähedal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Ukraina vägede pressiesindaja ütles, et lahingud käivad nii Bohdanivka kui ka Ivanivske lähistel. Vene blogijad väidavad, et Vene väed suutsid suurema osa Ivanivskest vallutada. ISW teatas siiski, et pole olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal edasi liikuda.

Vene väed liiguvad ka Avdijivka suunal edasi. Seda kinnitavad 29. veebruaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid. Vene blogijad väitsid veel, et Vene väed vallutasid Berdõtši ja Tonenke. Ukraina Tauria vägede pressiesindaja Dmõtro Lõhhovõi lükkas samas tagasi väited, et Vene väed suutsid Berdõtši vallutada.

Ägedad lahingud käivad veel ka Orlivka lähistel. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksander Sõrskõi tunnistas neljapäeval, et Vene väed suutsid Orlivka eeslinnas kanda kinnitada, seejärel tõrjusid Ukraina väed vaenlase sealt välja, vahendas ISW.

Johnson: Ukraina abi kaalutakse pärast USA rahastamises kokkuleppimist

USA esindajatekoja spiiker Mike Johnson ütles meediakanalile Ameerika Hääl antud usutluses, et Ukrainale abi andmise küsimust hakatakse kaaluma pärast Ühendriikide administratsiooni rahastamise küsimuse lahendamist, vahendas neljapäeval uudisteagentuur UNIAN.

"Esindajatekoda kaalub kõiki olemasolevaid võimalusi. Ja me pöördume selle juurde tagasi niipea, kui valitsus saab rahalised vahendid," ütles kõneleja, kui vastas küsimusele Ukraina abistamise kohta.

Ühendriikides välditi neljapäeval taas napilt valitsuse töö peatumist, kui vabariiklaste enamusega esindajatekoda kiitis heaks ajutise meetme, mis hoiab administratsiooni töös veel vähemalt nädala.

Kongress ei ole ikka veel suutnud heaks kiita 12 seaduseelnõu, mis moodustavad föderaalvalitsuse eelarve. Ajutine lahendus pikendab kuue eelnõu tähtaega 8. märtsini ja ülejäänud kuue oma 22. märtsini.