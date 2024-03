Läänemets: suhkrumaks ja trahvimäärad pole sotside, vaid koalitsiooni algatus

Rahandusminister Mart Võrklaev ütles teisipäeva õhtul "Aktuaalses kaameras", et trahvimäärade tõstmist ja magustatud jookide maksu on soovinud sotsiaaldemokraatidest sise- ja terviseminister. Läänemets vaidles kolmapäeva õhtul "Aktuaalse kaamera" stuudios sellele vastu.

"Ärme niimoodi lähe, et need on ainult meie algatused. Need on koalitsiooni algatused. Ma tean, et eile Mart Võrklaev püüdis öelda, et sotsiaaldemokraadid püüavad siin kõiki asju teha, makse tõsta. Ei. Me teeme seda, mille me oleme koalitsioonis kokku leppinud tõesti rahvatervise kohapealt, riigilõivude kohapealt. Aga ma ütleks, et kui me tahame riigieelarvet parandada, korda teha, et tulevikus oleks võimalik politseinikele, õpetajatele palka maksta, siis sellest on vähe. Me peame oluliselt rohkem asju tegema," rääkis Läänemets.

Sotsiaaldemokraadid asusid mõnda aega tagasi positsioonile, et magustatud jookide ja trahvimäärade tõstmise plaane saab toetada juhul, kui Reformierakond annab rohelise tule niinimetatud Robin Hoodi ettepanekutele. Plaan vähendaks jõukamate omavalitsuste tulubaasi ja annaks raha juurde neile valdadele-linnadele, kus elab rohkem pensionäre.

Läänemets ütles kolmapäeval, et omavalitsuste küsimuse lahendamine on koalitsioonileppes kokkulepitud ja see tehakse ära.

"Me oleme kokku leppinud, see omavalitsuste küsimus tuleb ära lahendada ja arvatavasti sellel nädalal, muidu seda ei jõua teha. Loomulikult, me saame edasi minna siis, kui kõik asjad, kokkulepped peavad ja mul pole ühtki kahtlust ka, et need kokkulepped peavad," rääkis ta.

"Me pole detailides kokku leppinud, milline see olema hakkab, aga loomulikult, sest see on koalitsioonilepingus kokkulepitud asi, mis tuleb ära teha," sõnas siseminister.

Trahvimäärasid tuleb Läänemetsa sõnul tõsta, sest neid pole 22 aastat muudetud ning neil ei ole enam mõju liikluskäitumisele.

Magustatud jookide maksu eesmärk on Läänemetsa sõnul eelkõige noorte tervise parandamine.

"Selle magustatud jookide maksu eesmärk on ikka tervis ja seal on lootus, et inimesed tarbivad vähem jooke, kus on suhkur sees. Ja lõppkokkuvõttes see mõjutab nende tervist ja rahakotti tulevikus väga palju – kui lapsel hambad ära lagunevad, siis hammaste parandamine läheb perele väga kalliks maksma. Pigem on rahvatervise eesmärk, mis aitab neid inimesi ja peresid," selgitas Läänemets.

Tema sõnul ei ole mujal maailmas olevate näidete järgi kõikide magustatud toodete maksustamine mõistlik ning jookide puhul peaks mõju olema kõige suurem ja lihtsamini saavutatav.

Riigieelarvesse ei too kumbki kavandatav muudatus nii palju raha, et see oluliselt eelarveseisu parandaks. Läänemetsa sõnul oleks kõige mõistlikum riigieelarve jaoks juba varem sotsiaaldemokraatide välja käidud laiapindne riigikaitsemaks.